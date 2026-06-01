Rosa Icela rechaza presencia de provocadores en marcha de la CNTE; reitera llamado al diálogo y a protesta pacífica

Rosa Icela Rodríguez llama al diálogo y a la movilización pacífica con la CNTE.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó la presencia de “provocadores” ajenos al magisterio durante la marcha que este lunes llevaron a cabo integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y reiteró su llamado a movilizaciones pacíficas.

A través de una publicación en redes sociales, Rodríguez Velázquez rechazó la presencia de lo que llamó “provocadores”, quienes, dijo, “no son maestros”, en una “movilización legítima del magisterio”.

🚨⚠️ Integrantes de la CNTE intentaron romper las vallas que fueron colocadas sobre 20 de Noviembre, para disuadir su intento de llegar al Zócalo en la marcha que llevan a cabo este lunes.https://t.co/V4tb1Glyar pic.twitter.com/O342hKkV81 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

Lo anterior después de que, durante la movilización de la CNTE, se registraran actos vandálicos, como el intento de romper las vallas metálicas sobre 20 de Noviembre, ataques a grúas, lanzamiento de petardos y un ataque directo contra las puertas de vidrio de la sede de la Secretaría del Bienestar en Paseo de la Reforma.

“Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una movilización legítima del magisterio”, escribió Rosa Icela Rodríguez.

La avanzada de la marcha de la CNTE intenta derribar las vallas metálicas instaladas sobre avenida 20 de Noviembre, con el objetivo de ingresar al Zócalo capitalino.https://t.co/PDQ0Y0zBgy — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

En la misma publicación, la secretaria de Gobernación reiteró el llamado del Gobierno federal a que la CNTE ejerza su derecho a manifestarse de manera pacífica, y a continuar participando en las mesas de diálogo que ha dispuesto con los dirigentes.

“Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a los integrantes de la #CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en @SEGOB_mx para atender sus demandas”, escribió Rodríguez Velázquez.

Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a los integrantes de la #CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en @SEGOB_mx para atender sus demandas. Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una… — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026

Este lunes, integrantes de la CNTE marcharon desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo, con lo que iniciaron las actividades de protesta como parte de su huelga nacional, la cual amagan con extender hasta el 11 de junio, día en que se inaugura la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento contra el cual piden boicot.

Poco antes del inicio de la manifestación, Rodríguez Velázquez hizo un llamado a la CNTE, por el mismo medio, a “privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes”.

Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026

¿Qué pide la CNTE en sus movilizaciones?

Abrogación total de la Reforma Educativa (tanto la de 2013 como la de 2019).

Desaparición de la USICAMM (por opacidad en la asignación de plazas y ascensos).

Aumento salarial real del 100% directo al salario base

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 (regresar al régimen solidario y eliminar las cuentas individuales/Afores)

Cálculo de pensiones en salarios mínimos y no en UMAs

Reinstalación de maestros cesados con pago de salarios caídos

Justicia por el caso Ayotzinapa y castigo a la represión histórica del movimiento

Mayor presupuesto para infraestructura escolar, conectividad y materiales didácticos

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