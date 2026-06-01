Reportan avances en negociaciones con el magisterio

Los maestros de la CNTE no realizaron actividades ayer y permanecieron en su campamento, ubicado en la calle 5 de Mayo; sin embargo, anunciaron que hoy comienzan su huelga general.

EL GOBIERNO federal colocó la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como una prioridad inmediata para encauzar las protestas magisteriales, atender su pliego de demandas y evitar afectaciones a la ciudadanía antes del Mundial de Futbol.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la Federación registra avances en las mesas con la coordinadora, aunque reconoció que aún no concluye la revisión de los 79 puntos del pliego petitorio presentado por el magisterio disidente.

Explicó que el diálogo opera por dos vías. Una mesa atiende a la Sección 22 de la CNTE y otra aborda los planteamientos de la organización a nivel nacional. “Vamos a avanzar, eso sí se los prometo”, dijo.

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Al responder sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las exigencias que ha formado parte de la agenda docente, la titular de Segob detalló: “No quisiera adelantarme a lo que se está planteando en esa mesa”.

Afirmó que el Gobierno federal mantiene condiciones para que el Mundial se desarrolle según lo previsto. En ese contexto, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, señaló que las autoridades trabajan para preservar la gobernabilidad.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo que las conversaciones con la CNTE avanzan. “Vamos muy bien con ellos. Tenemos mesas de diálogo y esperemos que no haya afectaciones para la ciudadanía”, dijo.

El funcionario indicó que la discusión incluye dos demandas centrales del magisterio, acordadas desde octubre de 2024 en la primera reunión de la CNTE con la Presidenta. Mencionó la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y los escenarios relacionados con la Ley del ISSSTE.

Delgado Carrillo insistió en que el Gobierno federal mantiene disposición para recibir a los representantes de la CNTE “mañana mismo” (hoy).