Comisión Permanente integra tres comisiones de trabajo para el segundo receso de la Legislatura

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para su funcionamiento durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 66ª Legislatura, así como la conformación de sus tres comisiones de trabajo.

La presidenta de la mesa directiva informó que el acuerdo fue suscrito “por mayoría de los integrantes de la mesa directiva, no por la totalidad”, y que el documento había sido distribuido previamente a los grupos parlamentarios, quienes formularon observaciones antes de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Las tres comisiones de trabajo quedaron integradas de la siguiente manera:

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Primera Comisión, de Asuntos Políticos e Internacionales, con la presidencia del senador Alejandro Murat Hinojosa, de Morena. La secretaría recayó en el diputado Gabriel García Hernández (Morena), el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) y la senadora Juanita Guerra Mena (PVEM).

📷 Para atender los asuntos relacionados con las relaciones exteriores y la política interior que le sean turnados a la Comisión Permanente, hoy se instaló la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales. https://t.co/R6yjqxtrPu pic.twitter.com/sRzgVxmenO — Senado de México (@senadomexicano) June 2, 2026

Segunda Comisión, de Asuntos Sociales, encabezada por el senador José Máximo García López, del PAN.

La secretaría fue asumida por el senador Óscar Cantón Cetina (Morena), la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) y el diputado Ricardo Madrid Pérez (PVEM).

Tercera Comisión, de Asuntos Económicos, bajo la presidencia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM. Las secretarías correspondieron al senador Homero David Castro (Morena), el diputado Alberto Maldonado Chavarín (Morena) y la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN).

Las tres comisiones incluyen integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente: Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.

Al aprobar la conformación, la presidenta instruyó a las secretarías generales del Senado a proporcionar “el apoyo técnico y logístico necesario a las comisiones para sus reuniones de instalación y para los trabajos que habrán de desarrollar durante el receso”, y pidió que se instalen “a la brevedad”.

En el mismo bloque de acuerdos, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Jennifer Cristel Castillo Madrid como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda.

✅ Se conforman las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente para el segundo receso del segundo año de ejercicio de la #LXVILegislatura. — Senado de México (@senadomexicano) June 1, 2026

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LMCT