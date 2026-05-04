Comisión Permanente analiza periodo extraordinario antes de terminar mayo: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Comisión Permanente analiza convocar a un periodo extraordinario de sesiones para avanzar en una agenda legislativa “amplia y estratégica”.
El diputado federal de Morena recordó que el Congreso de la Unión se encuentra en periodo de receso y que la Comisión Permanente podría convocar a sesiones extraordinarias antes de que termine mayo, fecha límite para reformas constitucionales o cambios a leyes electorales.
“En este caso, si reformamos la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución, en el caso de la elección de jueces [y] magistrados del Poder Judicial de la Federación”, señaló.
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Ricardo Monreal detalló que, entre las iniciativas pendientes están la regulación inteligencia artificial, reformas al buró de crédito, en materia de seguros y fianzas, así como una nueva ley de migración.
“Es decir, materia de legislación la hay, y por eso es que estamos revisando con los integrantes de la [Comisión] Permanente y los grupos parlamentarios la conveniencia, o no, de convocar a un periodo extraordinario”, afirmó.
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cehr