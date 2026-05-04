Comisión Permanente analiza periodo extraordinario antes de terminar mayo: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Comisión Permanente analiza convocar a un periodo extraordinario de sesiones para avanzar en una agenda legislativa “amplia y estratégica”.

El diputado federal de Morena recordó que el Congreso de la Unión se encuentra en periodo de receso y que la Comisión Permanente podría convocar a sesiones extraordinarias antes de que termine mayo, fecha límite para reformas constitucionales o cambios a leyes electorales.

“En este caso, si reformamos la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución, en el caso de la elección de jueces [y] magistrados del Poder Judicial de la Federación”, señaló.

Ricardo Monreal detalló que, entre las iniciativas pendientes están la regulación inteligencia artificial , reformas al buró de crédito, en materia de seguros y fianzas, así como una nueva ley de migración.

“Es decir, materia de legislación la hay, y por eso es que estamos revisando con los integrantes de la [Comisión] Permanente y los grupos parlamentarios la conveniencia, o no, de convocar a un periodo extraordinario ”, afirmó.

En la Comisión Permanente, junto a los grupos parlamentarios, evaluamos convocar a un periodo extraordinario.

La agenda es amplia y estratégica: reformas electorales, del Poder Judicial, sobre inteligencia artificial y temas clave para el desarrollo nacional. pic.twitter.com/qEtBTCkQFh — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 5, 2026

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cehr