‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 5 y 6 de mayo

En los supermercados de Chedraui, como cada semana, llegan las ofertas para las frutas, verduras y carnes en el ’Martimiércoles’ del 5 y 6 de mayo.

Todos estos productos son primordiales para hacer las comidas o cenas y por lo tanto que se vendan con descuentos hace que sean de los más codiciados en los supermercados.

Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras del ’Martimiércoles’

Papaya Maradol: $26.90 el kilo

Aguacate Hass : $19.90 la malla

Lechuga romana: $12.50 la pieza

Sandia blanca rayada: $12.50 la pieza

Manzana Golden mediana: $32.50 el kilo

Piña miel: $16.50 el kilo

Coliflor pre enfriada: $36.50 la pieza

Champiñón: $89.00 el kilo

Limón sin semilla: $24.50 el kilo

Durazno rojo $64.00 el kilo

Pera Bartlett: $39.90 el kilo

Pimienta verde: $49.50 el kilo

Toronja: $12.50 el kilo

Zanahoria : $9.50 el kilo

Zarzamora: $36.90 el paquete

Cebolla blanca: $16.50 el kilo

Uva verde: $75.00 el kilo

Cereza natural: $7.50 por 100 gramos

Carne y mariscos del ’Martimiércoles’ de Chedraui