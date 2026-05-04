‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 5 y 6 de mayo

En los supermercados de Chedraui, como cada semana, llegan las ofertas para las frutas, verduras y carnes en el ’Martimiércoles’ del 5 y 6 de mayo.
Todos estos productos son primordiales para hacer las comidas o cenas y por lo tanto que se vendan con descuentos hace que sean de los más codiciados en los supermercados.
Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Frutas y verduras del ’Martimiércoles’
- Papaya Maradol: $26.90 el kilo
- Aguacate Hass: $19.90 la malla
- Lechuga romana: $12.50 la pieza
- Sandia blanca rayada: $12.50 la pieza
- Manzana Golden mediana: $32.50 el kilo
- Piña miel: $16.50 el kilo
- Coliflor pre enfriada: $36.50 la pieza
- Champiñón: $89.00 el kilo
- Limón sin semilla: $24.50 el kilo
- Durazno rojo $64.00 el kilo
- Pera Bartlett: $39.90 el kilo
- Pimienta verde: $49.50 el kilo
- Toronja: $12.50 el kilo
- Zanahoria: $9.50 el kilo
- Zarzamora: $36.90 el paquete
- Cebolla blanca: $16.50 el kilo
- Uva verde: $75.00 el kilo
- Cereza natural: $7.50 por 100 gramos
Carne y mariscos del ’Martimiércoles’ de Chedraui
- Milanesa de Res Pulpa Negra: $272.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumado: $104.00 el kilo
- Codillo chamorro de cerdo: $74.90 el kilo
- Filete Tilapia: $102.00 el kilo
- Camarón coctel pulpa: $144.00 el kilo
- Molida de res: $149.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $191.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $198.00 el kilo
- Pechuga corte americano de pollo: $94.90 el kilo
- Pierna y muslo americano fresco de pollo: $37.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $108.00 el kilo
- Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo
- Pollo entero: $39.00 el kilo
- Lomo de cerdo: $99.90 el kilo