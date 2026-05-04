Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 5 de mayo

Estas son las ofertas del Martes de Frescura de Walmart

Walmart presenta sus mejores ofertas, como cada semana, y en este martes de frescura, puedes encontrar descuentos en productos como frutas, verduras y diversas carnes que se encuentran en los precios más bajos.

Si estás planeando realizar el mandado de la semana, checar la lista completa de los precios que puedes encontrar en este supermercado.

Frutas y Verduras del Martes de Frescura

Sandía roja: $19.00 el kilo

Plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Piña miel: $22.50 el kilo

Mango paraíso: $35.00 el kilo

Melón chino: $29.00 el kilo

Zanahoria baby Vegetalistos: $20.00 el paquete

Zanahoria rallada Vegetalistos: $29.00 el paquete

Zanahoria baby Vegetalistos: $30.00 el paquete de 340 gramos

Manzana Granny Smith, bolsa de manzana Granny o bolsa de manzana Gala Marketside Organic: $39.00 el kilo

Zanahoria baby Tetra Grammway Farms: $49.00 el paquete

Jícama Vegetalistos: $44.00 el paquete

Uva Red globo: $79.00 el kilo

Carnes, pollo, pescados y más