Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 28 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Sandía roja: $19.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $22.00 el kilo
- Piña miel: $22.50 el kilo
- Mango paraíso: $35.00 el kilo
- Melón chino: $29.00 el kilo
- Zanahoria baby Vegetalistos: $20.00 el paquete
- Zanahoria rallada Vegetalistos: $29.00 el paquete
- Zanahoria baby Vegetalistos: $30.00 el paquete de 340 gramos
- Manzana Granny Smith, bolsa de manzana Granny o bolsa de manzana Gala Marketside Organic: $39.00 el kilo
- Zanahoria baby Tetra Grammway Farms: $49.00 el paquete
- Jícama Vegetalistos: $44.00 el paquete
- Uva Red globo: $79.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Chuleta de cerdo: $119.00 el kilo
- Filete Tilapia: $122.00 el kilo
- Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Camarón coctelero: $145.00 el kilo
- Milanesa de pechuga: $179.00 el kilo
- Milanesa de res: $225.00 el kilo
- Milanesa de bola: $250 el kilo
- Carne de res para asar: $253.00 el kilo
- Paquete de bocadillos: $72.00
- Pizza Hot Wheels o Barbie: $96.00 cada una
- Leche clásica o semi Alpura: 4 x $119.00
- Yoghurt griego Yoplait Skyr: $105.00 cada pieza
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $102.00
- Rebanada de pizza Hot Wheels o Barbie: $15.00 cada una
- Leche saborizada Yomi: 4 x $35
- Queso panela Fud: $52.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada una
- Queso Oaxaca Volcanes: $89.00
- Salchicha viena San Rafael: $80.00
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT