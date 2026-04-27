Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 28 de abril

Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Sandía roja: $19.00 el kilo

Plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Piña miel: $22.50 el kilo

Mango paraíso: $35.00 el kilo

Melón chino: $29.00 el kilo

Zanahoria baby Vegetalistos: $20.00 el paquete

Zanahoria rallada Vegetalistos: $29.00 el paquete

Zanahoria baby Vegetalistos: $30.00 el paquete de 340 gramos

Manzana Granny Smith, bolsa de manzana Granny o bolsa de manzana Gala Marketside Organic: $39.00 el kilo

Zanahoria baby Tetra Grammway Farms: $49.00 el paquete

Jícama Vegetalistos: $44.00 el paquete

Uva Red globo: $79.00 el kilo

Martes de frescura Walmart HOY ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

Chuleta de cerdo: $119.00 el kilo

Filete Tilapia: $122.00 el kilo

Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Camarón coctelero: $145.00 el kilo

Milanesa de pechuga: $179.00 el kilo

Milanesa de res: $225.00 el kilo

Milanesa de bola: $250 el kilo

Carne de res para asar: $253.00 el kilo

Paquete de bocadillos: $72.00

Pizza Hot Wheels o Barbie: $96.00 cada una

Leche clásica o semi Alpura: 4 x $119.00

Yoghurt griego Yoplait Skyr: $105.00 cada pieza

Pechuga de pavo natural San Rafael: $102.00

Rebanada de pizza Hot Wheels o Barbie: $15.00 cada una

Leche saborizada Yomi: 4 x $35

Queso panela Fud: $52.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada una

Queso Oaxaca Volcanes: $89.00

Salchicha viena San Rafael: $80.00

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LMCT