Claudia Sheinbaum confirma reunión con rey de España, Felipe VI, el próximo jueves

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá una reunión con el rey de España, Felipe VI, la próxima semana, en donde contempla aprovechar la conversación para resaltar la importancia de los pueblos originarios.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de junio por la tarde, dentro de Palacio Nacional en donde se prevé que tal diálogo no se extienda por mucho tiempo, debido a que el rey deberá de viajar a Jalisco para presenciar el partido mundialista que disputará su selección al día siguiente.

Aunque la mandataria mexicana dijo que aún no se tienen temas en lista por abordar, hizo hincapié en que uno de los puntos que tocará es la importancia de las comunidades indígenas en México.

Esto, en el marco del diferendo que ambos gobiernos sostuvieron desde finales del sexenio pasado, a raíz de la carta enviada por el expresidente para pedir que España ofreciera una disculpa por las agresiones cometidas durante el periodo de Conquista.

Rey de España, Felipe VI ı Foto: larazondemexico

Sheinbaum Pardo consideró que Felipe VI dio un paso importante en el resarcimiento de la relación cuando acudió a la exposición de mujeres indígenas que se llevó a cabo en su país a inicios de año.

No obstante, remarcó que se continuará con las diligencias para que se reconozca la grandeza de los pueblos originarios.

“Nosotros seguimos con la visión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México. No como la grandeza cultural que inicia con la colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones. Entonces es un momento para hablar de ello”, dijo.

La mandataria reconoció que el Rey de España dio un paso importante al acceder al encuentro luego de la polémica por la solicitud de disculpas por parte del Gobierno de México.

“Al momento en donde él va a una exposición de las mujeres indígenas, previo a ello el gobierno español, a través de su canciller y del Ministro de cultura, manifestaron la importancia de los pueblos originarios y abusos durante la conquista, y después él asiste a la exposición y ahí hace declaraciones que, si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance”, señaló.

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LMCT