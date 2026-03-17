España da otro paso: admite rey mucho abuso en Conquista

EL REY Felipe VI, ayer, en la exposición La mujer en el México indígena.

Por primera vez, el rey Felipe VI de España reconoció de manera pública que en la Conquista de América “hubo mucho abuso” y “controversias morales y éticas”, declaraciones que resonaron luego de que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum pidieran que la Corona admita los atropellos cometidos durante este periodo de la historia.

El monarca hizo dichas afirmaciones al conversar con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, durante una visita no oficial a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, España.

El Dato: Las declaraciones se dan previo a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid, España, en noviembre próximo.

El rey Felipe VI también dijo: “Hay cosas que luego, cuando las estudiamos y las conocemos, vemos con nuestros criterios y valores de hoy en día, que obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso para sacar lecciones”.

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Al respecto, el historiador Rodrigo Martínez Baracs comentó a La Razón que dichas declaraciones son “muy bienvenidas, no sólo porque alivian las tensiones recientes que han lastimado las relaciones de España y México, sino porque establecen un tono informado, natural y cordial para hablar del tema, propiciando el diálogo y la investigación histórica”.

Asimismo, destacó que “sin pedir perdón, el rey habló con la verdad al reconocer que hubo abusos y cosas de las que no se sentían orgullosos, pero esto, de acuerdo a nuestros criterios actuales, y como buen estudioso de la historia (su preceptora fue Carmen Iglesias), apeló a alejarse del ‘presentismo moral’ con un ‘análisis objetivo y riguroso’ de los hechos y su contexto”.

Las expresiones del monarca se suman a las que hizo el pasado 31 de octubre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, quien lamentó el “dolor y la injusticia hacia los pueblos originarios” de México por parte de los conquistadores. “Ésa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, agregó.

El rey Felipe VI, durante su visita a la exposición, ayer. ı Foto: Casa del Rey

En aquella ocasión, el ministro reconoció que la historia entre nuestro país y España estaba llena de claroscuros.

Horas después, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló: “Enhorabuena por este primer paso, canciller español… El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos”.

En 2019, el entonces presidente López Obrador exigió que España reconociera de manera formal los abusos cometidos durante la conquista de México. Lo hizo a través de una carta enviada al rey de España y al papa Francisco. Sin embargo, el país ibérico se negó a hacerlo, lo que fracturó la relación.

En 2024, la Presidenta no invitó al rey Felipe VI a su toma de protesta debido a la negativa de la Corona de emitir una disculpa formal. Un hecho que tensó nuevamente las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pues el mandatario español Pedro Sánchez se negó a enviar a un representante.

Ahora con las declaraciones del rey Felipe VI, este gesto se interpreta como una manera de intentar una mejoría en las relaciones diplomáticas.

La muestra La mitad del mundo. La mujer en el México indígena presenta más de 400 piezas de 25 acervos de México.

Sobre ésta, el rey Felipe VI indicó: “Estas exposiciones son muy importantes, así que el esfuerzo conjunto ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas de lo que hoy es México, que es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

Al respecto, el también miembro de la Academia Mexicana de la Historia, Martínez Baracs, resaltó que fue acertado que el monarca destacara “que México es producto del encuentro del mundo prehispánico y del español, lo cual abre una multitud de investigaciones sobre el gran conjunto de cambios que trajo el Encuentro de Dos Mundos”.