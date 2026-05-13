Premio Princesa de Asturias 2026 para pioneros de la secuenciación moderna de ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, así como el biofísico francés Pascal Mayer, fueron galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por el desarrollo de tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación que revolucionaron la investigación biomédica y la medicina personalizada.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 reconoció a los tres científicos “por haber desarrollado las tecnologías de secuenciación de ADN más utilizadas en la actualidad”. Añadió que “estos métodos han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”.

De acuerdo con el acta del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, antes de estos avances “la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros. Hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica”. El documento subraya que estas tecnologías “han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada”.

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La Fundación del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 explicó que la secuenciación del genoma humano, presentada en el año 2000 tras más de una década de investigación, evolucionó hasta permitir que actualmente los genomas puedan secuenciarse en apenas unas horas. Señaló que esa capacidad permitió identificar y secuenciar rápidamente el virus SARS-CoV-2 durante la pandemia de COVID-19, lo que facilitó el desarrollo de vacunas en menos de un año y una respuesta acelerada frente a nuevas variantes.

Balasubramanian, Klenerman y Mayer desarrollaron a finales del siglo pasado tecnologías basadas en secuenciación paralela y masiva de ADN. A través de la empresa Solexa, posteriormente adquirida por Illumina, Klenerman y Balasubramanian crearon un método comercial de secuenciación “rápido, barato y eficaz”, mientras que uno de sus componentes clave fue el sistema de amplificación superficial de ADN desarrollado por Mayer.

La tecnología fragmenta el genoma en pequeños grupos o “clusters” de ADN, genera miles de copias y permite leerlos simultáneamente mediante técnicas de fluorescencia. La Fundación indicó que actualmente se trata del método de secuenciación genética más utilizado en el mundo y que ha transformado áreas como la biología celular, la biomedicina, la medicina forense y la ecología. También abrió nuevos campos de estudio, como el microbioma humano, y aplicaciones clínicas en enfermedades infecciosas, cáncer y padecimientos raros.

Asimismo, destacó que esta tecnología permitió el desarrollo del primer secuenciador de nueva generación aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para diagnóstico clínico y que actualmente es utilizada en proyectos como el International Cancer Genome Project y Genomics England, vinculado al sistema nacional de salud británico.

La candidatura fue propuesta por Philip Felgner, ganador del mismo premio en 2021. El jurado estuvo presidido por el físico español Pedro Miguel Echenique Landiríbar e integrado por especialistas en diversas áreas científicas y tecnológicas.

Klenerman, nacido en Reino Unido en 1959, es profesor de Química Biofísica en la Universidad de Cambridge y ocupa actualmente la cátedra Royal Society de Medicina Molecular. Ha realizado investigaciones relevantes en microscopía avanzada y en el estudio de proteínas vinculadas con el párkinson y el alzhéimer. Fue nombrado sir por la reina Isabel II en 2019 y ha recibido reconocimientos internacionales como el Millennium Technology Prize y el Breakthrough Prize in Life Sciences.

Balasubramanian, originario de Chennai, India, y también profesor en Cambridge, ha trabajado en química médica, epigenética y estructura de ácidos nucleicos. Fue nombrado sir en 2017 y cuenta con once patentes internacionales. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Khorana de la Royal Society of Chemistry y su incorporación al National Inventors Hall of Fame de EE.UU.

Mayer, nacido en Francia en 1963, desarrolló buena parte de su carrera en empresas privadas de biotecnología y actualmente dirige la firma Alphanosos. En años recientes ha trabajado en aplicaciones de inteligencia artificial para la búsqueda de sustancias terapéuticas.

La edición 2026 del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica recibió 56 candidaturas de 24 nacionalidades. El galardón es el tercero de los ocho premios que concede este año la Fundación Princesa de Asturias, que celebra su edición número 46. Previamente fueron reconocidos la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, en Artes, y el estudio japonés Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades.

Los Premios Princesa de Asturias se entregan tradicionalmente en octubre en Oviedo, en una ceremonia presidida por los reyes de España. Cada premio incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros.

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FGR