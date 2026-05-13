Encuentro histórico en la UNAM con tres ganadores del Pritzker

EN UN HECHO inédito, la Facultad de Arquitectura de la UNAM recibió en un mismo encuentro a tres ganadores del Premio Pritzker, Smiljan Radić Clarke (2026), Liu Jiakun (2025) y Francis Kéré (2022), quienes compartieron con los presentes cuáles son sus principales herramientas de trabajo a la hora de concebir un proyecto, qué los llevó a dedicarse a esta disciplina y cómo han apostado por lo multidisciplinario.

Liu Jiakun contó que su labor ha consistido en “encontrar detalles en la vida, siempre estar observando”. “Me gustaba mucho la literatura; es una parte de mi inspiración. Creo que a lo mejor hay problemas en la arquitectura que ya se han respondido en la literatura”, dijo. Destacó que “la arquitectura es una forma de arte”.

320 personas acudieron a la conferencia

Mientras que Francis Kéré, primer africano en ganar el Pritzker, comentó que siempre ha tratado de crear con un trabajo intelectual detrás, además compartió que acostumbra trazar sus construcciones en la arena para explicar los pasos a seguir con las personas con las que colabora en cada proyecto.

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Por su parte, Smiljan Radić Clarke manifestó que siempre ha estado distraído y no le hace caso al futuro, pues se ocupa más en hacer su mejor trabajo en el presente y así fue como le ocurrió con la arquitectura.

Liu Jiakun dijo que, si bien pasó una década sin dedicarse a su carrera, pues un tiempo quiso ser pintor y luego se interesó en la literatura, se fue dando cuenta “de que la arquitectura podía revitalizar mi corazón. Después de 10 años de no ejercerla, me reencontré con ella”.

Los tres recibieron un reconocimiento de la facultad.