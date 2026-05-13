Smiljan Radić Clarke comparte su mirada distraída

El chileno Smiljan Radić Clarke, galardonado con el Premio Pritzker 2026, compartió ayer en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ante reconocidos colegas, estudiantes y profesores, cómo su “mirada distraída, ausente de lo que realmente importa en el campo de la arquitectura y el mundo en general” ha sido crucial en las construcciones que ha concebido, pues comprende esta disciplina “como un entramado de acontecimientos dispares”.

En la conferencia Arquitectura: Distracción y conocimiento contó cómo los viajes que hizo en distintos países del mundo y que parecían momentos “insignificantes y distraídos”, con el paso del tiempo adquirieron un “sentido único”.

Distrito Cívico Boca Sur. Concepción, Chile. 2016. ı Foto: David Patricio y Especial

“El viaje de la arquitectura, cuyo comienzo data del siglo XVIII, hoy es más que nunca una dimensión ineludible de la arquitectura contemporánea”, comentó en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, al que acudieron no sólo alumnos de la máxima casa de estudios, sino el jurado del galardón, entre ellos, Kazuyo Sejima (quien recibió nutridos aplausos de los entusiastas estudiantes), Hashim Sarkis y Deborah Berke, además de la directora ejecutiva Manuela Lucá-Dazio y reconocidos arquitectos mexicanos, entre ellos Felipe Leal.

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Smiljan Radić Clarke agradeció el premio que recibió el pasado lunes, a los detalles que ha encontrado en alguna edificación, un conjunto arquitectónico o parte de la naturaleza, pues son los que lo han inspirado.

Serpentine Gallery Pavilion, Londres, Reino Unido, 2014. ı Foto: David Patricio y Especial

“Quiero agradecer en primer lugar a la arquitectura, especialmente a la luna negra que habita en el Palacio de la Asamblea de la Nación de Chandigarh (diseñado por Le Corbusier), al interior de la mítica iglesia de San Salvador el Real con sus cúpulas en línea, al dibujo de una barca grafitada con trazos delgados para no molestar a los fondos… al recuerdo de unas vasijas hinchadas como peces globo, ahogadas en el agua turbia de una pileta a ras de suelo en la casa de Barragán, en la Ciudad de México, en 1998… Gracias a toda Venecia”, expresó el galardonado al compartir un discurso ampliado del que leyó durante la entrega del Premio Pritzker.

El Dato: En 2017, Radić creó la Fundación de Arquitectura Frágil, en su estudio de Santiago, para apoyar la experimentación.

El recorrido arquitectónico de agradecimientos que ilustró con imágenes, incluyó también los suelos volcánicos de Rapa Nui, las colinas de la isla de Brač en Croacia, donde se embarcó su abuelo rumbo a Chile en 1919, las sepulturas de madera amarilla fosilizada en el desierto de Atacama, los vidrios sobre la fachada de ladrillo de la iglesia de San Pedro en Trivan, las columnas del templo de Atenas, la cripta profunda en la Pirámide de Giza en El Cairo de 1992 y los pilares de la mezquita de Córdoba, entre otros más.

Al finalizar la conferencia, el arquitecto Smiljan Radić Clarke fue ovacionado de pie por los asistentes, quienes entusiasmados le aplaudían.

VIK MILLAHUE Winery, Millahue, Chile, 2013. ı Foto: David Patricio y Especial

MENOS IA. El arquitecto chileno también compartió con los estudiantes su perspectiva de las nuevas tecnologías y les dijo que es mejor preocuparse por la inteligencia natural.

“Tenemos que preocuparnos por leer, por viajar, por tener buenas relaciones con los demás y por vivir. Me preocupa mucho la inteligencia natural de los jóvenes. Tenemos que preocuparnos más por ese tipo de cosas que por las demás”, expresó.

Dijo que en esta disciplina la experiencia, permite tener un margen de experimentación más amplio. “Después de los 50, el arquitecto tiene una flexibilidad que antes no tenía. Tienes más conceptos y puedes elegirlos con mayor facilidad”, comentó.