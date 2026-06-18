FIFA rentó por 1 mdp Castillo de Chapultepec para cena premundialista, aclara Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la cena que se tuvo en el Castillo de Chapultepec, previo al arranque del Mundial, fue organizada por la FIFA, la cual fue la responsable de alquilar el recinto, así como de los invitados y organización.

Ante las críticas que recibió por haber asistido al evento, la mandataria mexicana explicó que la Federación Internacional de Futbol pagó alrededor de un millón de pesos por la renta del espacio y extendió invitaciones a diversos personajes deportivos y otros, entre los que estuvieron gobernadores.

Explicó que ella también recibió una invitación, pero no la aceptó más que para acudir en representación del país y aseguró que únicamente emitió un mensaje de bienvenida al país.

“La FIFA rentó. Creo que pagó más de un millón de pesos. Que la secretaria de cultura nos diga. (Se renta) desde hace mucho, no es de hoy, desde hace mucho tiempo el castillo se renta para algunos eventos. Entonces, rentaron el castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA, y algunos gobernadores y otras gentes.Me invitaron a la cena, y dije que no, a la cena no quiero ir. No no me corresponde estar ahí, en el castillo de Chapultepec”, expresó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

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FGR