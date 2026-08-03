‘¡Respeten mi lugar!’: la protesta de aspirantes seleccionados en la UNAM contra examen de control

Protesta de aspirantes seleccionados en la UNAM contra examen de control, el 3 de agosto de 2026.

Alrededor de un centenar de aspirantes, acompañados por sus familias, protestaron este lunes en Ciudad Universitaria para exigir que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respete sus lugares y descarte la aplicación de un examen de control, convocado tras una primera prueba en línea debido a sospechas de presuntas irregularidades por los altos puntajes.

Desde el mediodía, las y los jóvenes se dieron cita en la Torre de Rectoría, adonde acudieron para expresar su descontento con la medida anunciada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para definir quiénes conservarán su lugar en alguna licenciatura.

“¡Respeta el resultado, mi lugar ya fue ganado!”, “¡aspirante seleccionado no será burlado!”, “Lomelí, Lomelí, tienes que salir”, gritaban los jóvenes para demandar atención de las autoridades universitarias.

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Padres y madres se sumaron a protesta

Mientras expresaban sus consignas, padres y madres de familia también debatían el asunto con ahínco y reclamaban que por esta controversia sus hijos fueran señalados como “tramposos”.

También rechazaban la disculpa del rector con aspirantes que sí se prepararon y que no incurrieron en ninguna ventaja cuestionable para aprobar el examen en línea.

Los reproches también se centraron en la demora de la UNAM para enfrentar las anomalías, ya que fue la primera en tener los resultados, pero asumió su responsabilidad hasta que aumentó la presión social y mediática.

Aspirantes seleccionados y padres de familia bloquean Insurgentes en contra del examen de control y para exigir que las autoridades de la UNAM los atiendan.



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‘Yo no tengo que demostrarle nada a nadie’

Daniel, un aspirante seleccionado con 114 aciertos para la licenciatura de Derecho, puso en duda volver a presentar el examen, al señalar que quizá no tendría confianza en una institución que cambia de opinión de manera abrupta; además, afirmó que cuenta con las capacidades y no tiene que “demostrar” nada a nadie.

“Para empezar, no me gustaría estar en una institución que no respeta mi lugar, que me dice una cosa y después me dice otra totalmente diferente. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo sé mis capacidades, yo sé mis valores y yo sé lo que me costó ganarme mi aspirante seleccionado. Entonces yo no presentaría este examen porque no quiero estar en una institución que no me respalde y que no me apoye” Daniel, un aspirante seleccionado de la UNAM



"No me gustaría estar en una institución que no respeta mi lugar... Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo sé mis capacidades", expresa Daniel, aspirante seleccionado a la carrera de Derecho que hoy acude a reclamar por la aplicación de un segundo examen ante sospechas de… pic.twitter.com/56hH3YPBSo — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

Durante la movilización, Daniel encabezó el avance del pequeño contingente hacia la puerta de Rectoría para meter más presión. Ante los demás inconformes, comentó que la UNAM era consciente de las consecuencias a las que se tendría que “atener” al recurrir a un examen en línea.

“A las trampas se enfrentaba la UNAM cuando tomó la decisión de hacer un examen en línea. Nosotros no pusimos los reclamos”, dijo.

Aspirantes bloquearon avenida Insurgentes Sur

La protesta no tuvo ninguna respuesta y los jóvenes decidieron movilizarse hacia Insurgentes Sur para obstruir la circulación vehicular. Permanecieron en el cruce con la avenida Copilco por alrededor de dos hora y media, donde tampoco fueron atendidos por personal de la casa de estudios, que se mantuvo expectante de la marcha a lo lejos.

Aspirantes presionan al pie de Rectoría para exigir al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, que salga a atenderlos.



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Fue hasta pasadas las 16:00 horas cuando regresaron a Rectoría en un intento para que las autoridades recibieran un pliego petitorio.

En la marcha también estuvieron presentes estudiantes cuyo examen fue cancelado a media prueba, por que los sistemas alertaron prácticas indebidas que, aseguran, no cometieron, razón por la que exigen ser considerados en el examen de control.

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cehr