Aspirantes seleccionados de la UNAM bloquean Insurgentes Sur y Copilco; rechazan examen de control

Aspirantes a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes dicen haber sido seleccionados, protestan este lunes frente a la Rectoría de la institución y sobre la avenida Insurgentes Sur, para manifestarse en contra de la aplicación de un examen de control dirigido a estudiantes aceptados o con puntajes altos.

Ante el anuncio de que alrededor de 58 mil aspirantes seleccionados o con alto puntaje serán convocados a presentar un nuevo examen, ahora de forma presencial, un grupo de inconformes, acompañados de sus familias, se manifestó este lunes frente a la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.

No obstante, la manifestación salió de los límites de Ciudad Universitaria, y la concentración se extendió hasta llegar a Insurgentes Sur, cruce con Copilco, donde los inconformes realizan un bloqueo.

En el mismo, los manifestantes gritan consignas en contra de la aplicación de este nuevo examen, entre ellas: “¡Aspirante seleccionado no será burlado!” o “¡Con esfuerzo entré, mi lugar defenderé!”.

Los inconformes reclaman que fue error de la UNAM haber realizado un examen sin las medidas necesarias para evitar las “trampas” que se registraron durante la aplicación de la prueba de ingreso para Licenciatura, que este año se realizó de manera completamente remota.

Aseguran que, por un error de la institución, se quedarán fuera aspirantes que sí lograron su acceso de manera legítima, mediante un examen para el cual invirtieron tiempo, esfuerzo y dinero.

Algunos manifestantes se quedaron en Rectoría, para presionar y buscar un diálogo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Alrededor de 58 mil estudiantes están llamados a presentar examen de control

Ante la comisión de “trampas” durante la aplicación del examen de ingreso a Licenciatura de la UNAM, que este año se aplicó completamente vía remota, la máxima casa de estudios anunció que en los próximos días se aplicará un examen de control.

El mismo será en modalidad presencial y a presentarlo están llamados todos los aspirantes que hayan recibido una notificación de selección o bien hayan obtenido un puntaje similar al requerido para el mismo programa académico, misma institución y modalidad, pero del año pasado.

En total, se espera que se llame a un universo de aproximadamente 58 mil aspirantes.

Lo anterior tras aceptar una recomendación de una Comisión Técnica para estudiar los inusuales resultados de la UNAM. La Comisión confirmó que hubo trampas y “ayudas” en la aplicación de este examen.

am