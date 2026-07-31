Pide más presupuesto para ampliar la matrícula

Kenia López Rabadán respalda a la UNAM tras decisión de repetir el examen

Afirmó que la medida fortalecerá la transparencia del proceso de admisión y permitirá garantizar que los lugares sean ocupados por quienes obtengan los mejores resultados

López Rabadán reconoce a la UNAM
López Rabadán reconoce a la UNAM Foto: X: @kenialopezr
Por:
Claudia Arellano

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldó la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de repetir de manera presencial el examen de ingreso a la licenciatura correspondiente al proceso de admisión 2026.

La legisladora reconoció al rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, por aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, al considerar que la medida contribuirá a brindar mayor certeza a los aspirantes.

A través de un mensaje difundido en la red social X, López Rabadán afirmó que la aplicación presencial de la evaluación permitirá garantizar la transparencia del proceso y asegurar que los lugares disponibles sean ocupados por quienes obtengan los mejores resultados.

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“Reconozco al rector de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, por aceptar las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de repetir el examen de forma presencial para dar certeza a las y los aspirantes y garantizar que quienes obtengan los mejores resultados puedan ingresar a la UNAM, mi alma mater”, expresó la diputada.

La legisladora también hizo un llamado para que, en la discusión del Paquete Económico de 2027, la Cámara de Diputados apruebe un incremento en los recursos destinados a la universidad, con el objetivo de ampliar su matrícula y ofrecer más espacios a los jóvenes interesados en cursar estudios superiores.

“Corresponde a la Cámara de Diputados respaldar a la universidad con un presupuesto suficiente que permita ampliar la matrícula y abrir más espacios para las y los jóvenes”, añadió.

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MSL

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