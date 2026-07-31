DEA felicita a México por captura de ‘R1′, señalado por homicidio de Carlos Manzo

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó públicamente al Gobierno de México por la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, en un mensaje difundido a través redes sociales.

La agencia estadounidense destacó el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes encabezaron el operativo que permitió la captura del presunto líder criminal.

“Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por parte de @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1”, publicó la DEA en un mensaje firmado por su administrador, Terrance Cole.

"Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

El pronunciamiento de la DEA fue realizado al compartir una publicación del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien informó sobre la captura de Ramón Ángel “N”.

En ese mensaje, el funcionario señaló que el detenido es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y precisó que la aprehensión fue resultado de meses de labores de inteligencia e investigación.

De acuerdo con la información oficial del Gabinete de Seguridad, la detención se llevó a cabo en Atotonilco El Alto, Jalisco, como parte de un operativo coordinado entre la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Durante la acción también fueron aseguradas armas de fuego y equipo táctico.

Las autoridades federales identifican a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, como presunto líder de una célula criminal generadora de violencia en Michoacán y lo relacionan con diversos hechos delictivos.

Asimismo, es señalado dentro de las investigaciones por el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La felicitación pública de la DEA representa un reconocimiento al operativo realizado por las fuerzas mexicanas y ocurre en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado.

Aunque la agencia estadounidense celebró el éxito del operativo, no ofreció detalles adicionales sobre la investigación y únicamente destacó la coordinación de las autoridades mexicanas que participaron en la captura de “R1”.

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MSL