Banco del Bienestar va por ‘masificar digitalización’, adelanta Sheinbaum

El Banco del Bienestar alista cambios para mejorar su digitalización y operación de banca en línea, adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Y ahora está trabajando el banco —aprovecho para comentarlo— para digitalizar todavía más sus procesos, de tal manera que pueda tener mucha mayor eficiencia en todo el esquema de operación”, comentó durante su conferencia de prensa.

Ahondó en que el objetivo es que la población que recibe apoyos por medio de este banco pueda utilizar sus tarjetas y así ya no sólo tengan que sacar dinero en efectivo, pues aunque ya pueden usarla en algunos establecimientos, la idea es que tengan posibilidades de hacerlo en más.

“Y al mismo tiempo, la gente también puede utilizar su tarjeta del Banco de Bienestar sin necesidad de sacar el efectivo. Actualmente se puede hacer en algunos comercios, pero la idea es masificarlo, de tal forma que la digitalización sea un proceso mucho más accesible para todo el pueblo de México”, dijo.

A razón de la valoración positiva que el Banco mantuvo ante la calificadora Fitch Ratings, la mandataria comentó que se ha conducido un trabajo bueno.

Consideró que le parece un acierto que la dispersión de los programas sociales que entrega el Gobierno Federal se lleve a cabo por esta institución bancaria.

“Cada derechohabiente de cada programa tiene una cuenta en el banco. Y se deposita el recurso en el banco, y el banco a su vez deposita los recursos en cada una de las cuentas de los derechohabientes. Es un banco de la nación, es un banco del pueblo de México. Y trabaja muy bien el banco. Y se ha cuidado mucho el gasto operativo del banco también para que no represente un gasto relevante”, dijo.

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FGR