Zhenli Ye Gon: ¿Quién es, qué hizo y por qué fue condenado?

Esto se sabe de Zhenli Ye Gon y por qué recibió sentencia.

El caso de Zhenli Ye Gon fue uno de los que más atención mediática atrajo a mediados de la década de los 2000. Ahora, casi 20 años después, se le dictó sentencia condenatoria, por la cual pasará 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La sentencia emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) pone fin a un caso que comenzó desde 2007, y que implicó múltiples conflictos legales y respuestas de la defensa del ciudadano de origen chino.

Zhenli Ye Gon, cuando se realizó su extradición a México, en 2016. ı Foto: Cuartoscuro

Esta es la historia de Zhenli Ye Gon, quién es y por qué la FGR le dictó sentencia.

Empresario chino nacionalizado mexicano acusado de lavado de dinero: él es Zhenli Ye Gon

Zhenli Ye Gon, nacido en Shangái, China, en 1963, se nacionalizó mexicano en 2002. Antes de que se le vinculara con delitos, era reconocido como empresario, representante legal y propietario de la empresa farmacéutica Unimed Pharm Chem México, ubicada en Toluca, Estado de México.

Fue justamente su labor de empresario la que estuvo vinculada con las actividades ilícitas que se le imputaron.

Zhenli Ye Gon durante una conferencia en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la información dada a conocer en su momento, Zhenli Ye Gon utilizó los permisos legales de importación farmacéutica de su empresa para ingresar a México toneladas de efedrina y seudoefedrina provenientes de China e India.

Aunque el argumento oficial era la fabricación de medicamentos descongestionantes, las autoridades descubrieron que la materia prima era desviada masivamente hacia cárteles del narcotráfico (principalmente el Cártel de Sinaloa) para la producción a gran escala de metanfetaminas.

Zhenli Ye Gon, en una fotografía de archivo de 2007. ı Foto: Cuartoscuro

Así, el 15 de marzo de 2007, agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PRG, hoy FGR), catearon su mansión ubicada en la calle Sierra Madre, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde hallaron una montaña de dinero en efectivo:

205.6 millones de dólares estadounidenses

18 millones de pesos mexicanos

201,000 euros

113,000 dólares de Hong Kong

Lingotes de oro, armas de fuego, centenarios y maquinaria para comprimir tabletas

“O copelas o cuello”, el escándalo político

Uno de los momentos más recordados de Zhenli Ye Gon es su frase “o copelas o cuello”.

Zhenli Ye Gon fue detenido en Estados Unidos, en 2007, en Maryland, acusado de conspiración para importar metanfetaminas.

Zhenli Ye Gon, en una fotografía de archivo de 2007. ı Foto: Cuartoscuro

Mientras se encontraba prófugo en Estados Unidos, Ye Gon concedió entrevistas en Washington D.C. donde intentó dar un giro político al caso.

Afirmó que altos funcionarios del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lo habían obligado a guardar ese dinero en su residencia para financiar ilegalmente la campaña del PAN en 2006. Al narrar el presunto chantaje del entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, pronunció la frase con su característico acento:

"Me dijo: ‘o cooperas o cuello’. ‘Coopera o cuello’" (Popularizada por los medios como “Copelas o cuello”).

Zhenli Ye Gon, cuando se realizó su extradición a México, en 2016. ı Foto: Cuartoscuro

Tanto el gobierno mexicano como los implicados negaron rotundamente la acusación.

Extraditado a México en 2016

Ye Gon fue detenido en 2007, aunque en 2009 un juez estadounidense le retiró los cargos penales porque los testigos clave en México rehusaron declarar o cambiaron sus versiones. Sin embargo, siguió detenido a la espera de su juicio de extradición.

Tras casi una década de recursos legales para frenar su entrega, fue extraditado a México en octubre de 2016 e ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Fue hasta 2026, diez años después, que la FGR le imputó una sentencia formal por los citados delitos.

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