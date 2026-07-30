FGR obtiene condena de 15 años de prisión contra Zhenli Ye Gon

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de 15 años y un día de cárcel contra Zhenli Ye Gon, también identificado como “El Chino” por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además de la pena corporal, el juez impuso al empresario mexicano de origen chino una multa de 140 mil 400 pesos, suspendió sus derechos políticos y civiles, ordenó su amonestación y rechazó concederle beneficios que permitieran sustituir la prisión.

El caso se originó tras una denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en 2008. La acusación señaló que Zhenli Ye Gon, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, transfirió alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares en efectivo hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio.

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La #FGR en coordinación con #FEMDO y #FECOR, obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Zhenli “N” o Zhenly “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



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De acuerdo con la investigación, las operaciones buscaron ocultar dinero procedente de la venta de sustancias químicas. Parte de los fondos también llegó a una compañía relacionada con la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.

Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La FGR precisó que el empresario enfrenta otras causas penales.

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MSL