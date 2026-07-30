Caso Zhenli Ye Gon

FGR obtiene condena de 15 años de prisión contra Zhenli Ye Gon

La Fiscalía obtuvo la primera sentencia condenatoria contra el empresario mexicano de origen chino por operaciones con recursos de procedencia ilícita investigadas desde 2008

Zhenli Ye Gon recibe primera sentencia condenatoria
Zhenli Ye Gon recibe primera sentencia condenatoria Foto: X: FGR
Por:
Elizabeth Hernández

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de 15 años y un día de cárcel contra Zhenli Ye Gon, también identificado como “El Chino” por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además de la pena corporal, el juez impuso al empresario mexicano de origen chino una multa de 140 mil 400 pesos, suspendió sus derechos políticos y civiles, ordenó su amonestación y rechazó concederle beneficios que permitieran sustituir la prisión.

El caso se originó tras una denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en 2008. La acusación señaló que Zhenli Ye Gon, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, transfirió alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares en efectivo hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio.

TE RECOMENDAMOS:
Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena
Escala confrontación

Morena responde a Alito y asegura que el PRI busca desacatar la resolución del INE

De acuerdo con la investigación, las operaciones buscaron ocultar dinero procedente de la venta de sustancias químicas. Parte de los fondos también llegó a una compañía relacionada con la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.

Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La FGR precisó que el empresario enfrenta otras causas penales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Jay Clayton, nuevo director de Inteligencia Nacional
Informe ve un "Efecto Clayton

Nombramiento de Jay Clayton podría aumentar investigaciones sobre México, alerta informe


Google Reviews