INE crea comisión de integridad candidaturas; arranca sin reglas ni estructura definida

Sesión del pleno del Consejo General del INE, el pasado jueves.

El Consejo General del INE aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, pero el nuevo órgano comenzará funciones sin reglas de operación concluidas, sin estructura técnica propia y con la Secretaría Técnica aún pendiente de definición.

Mientras se aprueban los lineamientos, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE apoyará de manera provisional esas funciones.

La comisión será presidida por el consejero Arturo Chávez López e integrada también por Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas. Su tarea será recibir listas de aspirantes y remitir información a instancias como la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y la CNBV para realizar análisis de riesgo.

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La consejera presidenta Guadalupe Taddei aclaró que “el Instituto Nacional Electoral no determinará el nivel de riesgo” y que la responsabilidad final sobre las candidaturas seguirá en manos de los partidos.

Durante el debate, Rita Bell López Vences cuestionó aprobar el órgano sin reglas completas: “el aprobarla de manera apresurada (...) no sería lo ideal”. Carla Humphrey advirtió: “este proyecto llega tarde” y reclamó mayores candados de confidencialidad.

El consejero Arturo Castillo votó en contra al señalar que la integración podría contravenir límites legales sobre participación en comisiones: “Aquí estamos inaplicando una disposición legal desde mi perspectiva sin justificación alguna”.

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Desde los partidos, Morena y PT defendieron la comisión como un mecanismo para evitar candidaturas vinculadas con actividades ilícitas. En contraste, Somos México alertó sobre posibles criterios discrecionales: “El estándar no puede ser la sospecha, debe ser la evidencia objetiva y verificable”.

El Consejo General también excluyó de la integración a representantes de partidos y consejeros del Poder Legislativo, debido al carácter confidencial de la información que manejará.

La comisión inicia una nueva función de vigilancia electoral, pero con pendientes por resolver sobre sus reglas, operación interna y límites jurídicos.

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MSL