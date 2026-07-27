INE pone en marcha la ruta para la elección federal de 2027

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el cual prevé que el Proceso Electoral Federal inicie el próximo 1 de septiembre, mientras que la sesión formal de arranque del Consejo General se lleve a cabo durante la primera semana de ese mes.

En los comicios de 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cientos de cargos de elección popular en las entidades federativas.

El documento, que aún deberá ser sometido a consideración del Consejo General del INE, constituye el instrumento rector para la planeación, organización, coordinación y seguimiento de las actividades que permitirán la organización de los comicios federales.

Plan y Calendario, para organizar comicios federales

De acuerdo con el Instituto, el Plan Integral y Calendario “establece la planeación estratégica, la coordinación operativa y el seguimiento puntual de las actividades destinadas a la organización de los próximos comicios federales”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los principios rectores de la función electoral.

El INE explicó que este mecanismo permitirá brindar certeza institucional al definir con anticipación la secuencia de tareas, los plazos normativos y la distribución de responsabilidades entre las áreas centrales y los órganos desconcentrados del organismo electoral.

Asimismo, destacó que el Plan y Calendario permitirá que “las autoridades electorales y la ciudadanía conozcan oportunamente el avance de su ejecución ”, mediante una metodología diseñada para dar seguimiento puntual al cumplimiento de cada una de las etapas del proceso.

Ruta deberá ser aprobada por el Consejo General

La herramienta técnica aprobada, y que aún deberá ser avalada por el Consejo General del INE, contempla 505 actividades, agrupadas en 151 procedimientos y 44 procesos institucionales, que abarcan desde los actos preparatorios y la logística territorial hasta la jornada de votación y las actividades posteriores a la elección.

El Instituto también señaló que este esquema de planificación contribuirá a optimizar el uso de los recursos públicos, homologar los criterios de gestión en todo el país y fortalecer la coordinación interna para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.

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cehr