Morena responde a Alito y asegura que el PRI busca desacatar la resolución del INE

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y aseguró que el tricolor pretende eludir la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de sus redes sociales, la dirigente morenista sostuvo que el PRI mantiene prácticas políticas del pasado y acusó a sus integrantes de intentar desacreditar las decisiones de la autoridad electoral.

“El PRI nunca aprendió a vivir bajo la ley”, escribió.

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🔴Ariadna Montiel respondió al PRI tras la resolución del INE que ordenó retirar publicaciones donde se llamaba a Morena “narcopartido”.



La dirigente nacional de Morena acusó a Alejandro Moreno de intentar evadir la medida y aseguró que el historial de corrupción y vínculos del… pic.twitter.com/abhVBZOBgT — Azucena Uresti (@azucenau) July 30, 2026

La dirigente nacional de Morena señaló que, durante los gobiernos priistas, se registraron diversos casos de corrupción y cuestionó el historial político del partido.

“Cuando gobernaba, dejó crecer al crimen, protegió redes de corrupción y acumuló gobernadores investigados, procesados y condenados por vínculos, sobornos y operaciones relacionadas con la delincuencia organizada”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía identifica al PRI como parte de la llamada “mafia del poder”, al considerar que durante décadas se construyeron redes de privilegios y complicidades.

“Convirtieron al gobierno en su refugio de negocios sucios y complicidades”, expresó.

La dirigente también acusó a la oposición de intentar eludir la resolución emitida por el INE mediante publicaciones en redes sociales.

“No es ingenio ni valentía; es la vieja cultura priista de torcer las reglas cuando no les convienen”, señaló.

Finalmente, la presidenta nacional de Morena afirmó que el cambio político ocurrido en 2018 representó el fin de un modelo de gobierno basado en la impunidad y la corrupción.

“Pueden repetir la mentira mil veces, pero no borrarán su historia ni la memoria del pueblo”, concluyó.

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MSL