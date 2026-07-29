Comisión de Quejas del INE ordena retirar publicaciones de Alito y del PRI por llamar ‘narcopartido’ a Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó procedente la adopción de medidas cautelares en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, tras analizar una queja presentada por Morena por presuntas expresiones calumniosas difundidas en redes sociales.

La sesión, de carácter extraordinario, urgente y privado, abordó una solicitud de medidas cautelares promovida por Morena en contra de “Alito” Moreno y del PRI por la publicación de mensajes en los que se le vinculó con los términos “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de Morena” y “narcopartido”.

De acuerdo con Morena, dichas expresiones le atribuyen falsamente nexos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

#BoletínINE 📄| La Comisión de Quejas y Denuncias del #INE determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra las publicaciones realizadas por el PRI.



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Tras el análisis correspondiente, la Comisión resolvió procedente la adopción de medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde cuentas de redes sociales de Alejandro Moreno y cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta oficial del PRI, al estimar que dichos contenidos podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin sustento que lo acredite.

En contraste, el órgano electoral declaró improcedente la tutela preventiva que también había solicitado Morena, al considerar que dicha petición se sustentaba en hechos futuros de realización incierta, por lo que no cumplía con los requisitos para su procedencia.

Con esta determinación, el INE ordenó el cese de las publicaciones señaladas.

En respuesta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó la resolución al afirmar que fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena.

“Es inaceptable que el INE dedique su tiempo a perseguir palabras, en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión”, escribió en sus redes sociales.

URGENTE, A LA OPINIÓN PÚBLICA:



Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO y ordenó retirar de mis redes y de las del @PRI_Nacional los mensajes en los que la señalé de esa manera.… pic.twitter.com/EyhfKuvM1A — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2026

El también senador sostuvo que el organismo electoral no actúa con la misma firmeza para garantizar elecciones libres de la injerencia del crimen organizado y acusó que la resolución convierte a la autoridad electoral en “un escudo para quienes gobiernan”.

Moreno anunció que impugnará el acuerdo del INE y adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales al acusar que las instituciones electorales mexicanas están siendo utilizadas para “censurar a la oposición, controlar la crítica y proteger al partido en el poder”.

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MSL