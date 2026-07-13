INE da ultimátum a Movimiento Ciudadano para adecuar estatutos sobre paridad y violencia política

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad requerir a Movimiento Ciudadano que concluya las modificaciones a su Declaración de Principios y sus Estatutos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad sustantiva, con el objetivo de que las reformas queden listas antes del inicio del proceso electoral federal 2026-2027.

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey Jordan afirmó que Movimiento Ciudadano mantiene una “constante negativa” a cumplir con la reforma publicada el 13 de abril de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres.

“Estamos frente a un incumplimiento del acuerdo aprobado por este Consejo General. Llevamos cinco años con ocho meses en que no se ha cumplido con este mandato”, señaló.

Añadió que el partido acumula procedimientos sancionadores y “mil multas por casi un millón de pesos”, además de otros expedientes aún en trámite.

Humphrey Jordan afirmó que las omisiones “vulneran los derechos fundamentales de las mujeres”, pues privan a las militantes de un marco normativo que garantice su participación libre de violencia política e impiden avanzar hacia una igualdad sustantiva en el acceso a cargos de liderazgo.

Asimismo, recordó que Movimiento Ciudadano ha incumplido reformas relacionadas con paridad y violencia política de género, diversos acuerdos del INE, resoluciones del Consejo General y sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hoy en sesión del Consejo General del @INEMexico aprobamos exhortar al partido @MovCiudadnoMx modificar sus documentos básicos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la #ViolenciaPoliticaContraLasMujeres 💜



Está omisión vulnera los derechos fundamentales de las… pic.twitter.com/9nzt4SLuOD — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) July 13, 2026

Existe ‘cumplimiento parcial’

La consejera Frida Gómez Puga respaldó el sentido del acuerdo, aunque presentó observaciones para precisar la argumentación jurídica, al buscar reflejar que existe un “cumplimiento parcial” y no una omisión absoluta .

Explicó que el acuerdo debía reconocer que “subsisten aspectos pendientes, que no se ha alcanzado el cumplimiento íntegro y que el partido debe concluir las modificaciones necesarias”, además de respetar el procedimiento legal para que las reformas estatutarias entren en vigor una vez que el INE declare su procedencia constitucional y legal.

Sesión del Consejo General del INE, el 13 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza coincidió en aprobar el acuerdo, aunque rechazó modificar el enfoque del proyecto para hablar de cumplimiento parcial en lugar de incumplimiento .

“Es el incumplimiento lo que motiva justamente la emisión de este acuerdo y no el cumplimiento por sí mismo”, afirmó.

No obstante, propuso que en el documento se utilizara el concepto de “incumplimiento parcial”, al considerar que el partido sí ha realizado algunos avances, aunque insuficientes para dar por cumplida la obligación.

Movimiento Ciudadano revira a Carla Humphrey

En representación de Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez rechazó las afirmaciones de la consejera Carla Humphrey y sostuvo que la Sala Superior ya determinó que la Declaración de Principios del partido cumple con los requisitos establecidos.

También negó que exista evidencia de afectaciones a los derechos de las mujeres militantes.

Juan Ignacio Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano



“No se acredita un solo dato de prueba, un solo juicio donde el tema que nos trae hoy a discusión haya afectado un derecho fundamental de las mujeres de Movimiento Ciudadano” Juan Ignacio Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano



Tras la discusión, el Consejo General aprobó en lo general el acuerdo por unanimidad y, posteriormente, avaló mediante votaciones en lo particular las modificaciones propuestas por la consejera Frida Gómez al proyecto, manteniendo el requerimiento para que Movimiento Ciudadano concluya las adecuaciones pendientes antes del arranque del próximo proceso electoral federal.

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cehr