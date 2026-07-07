Tribunal de Michoacán sanciona a Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió, por unanimidad, que el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.
Lo anterior, al considerar que diversas expresiones públicas rebasaron los límites del debate político y afectaron su imagen como servidora pública.
De acuerdo con la resolución, elaborada por la magistrada Yurisha Andrade Morales, el legislador desacreditó de manera reiterada la gestión de la alcaldesa y puso en duda la legitimidad de su desempeño al vincular su trayectoria política con circunstancias personales derivadas de la forma en que llegó al cargo, en referencia al asesinato de su esposo, Carlos Manzo.
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El Tribunal concluyó que esas manifestaciones menoscabaron su reputación y afectaron su derecho a participar en condiciones de igualdad en la vida política, según informaron medios nacionales.
Ordenan a Noroña disculpa pública y lo inscriben a Registro de Personas Sancionadas
Como parte de las medidas de reparación, el órgano jurisdiccional ordenó dar vista al Senado de la República, emitir una disculpa pública institucional, que el senador acredite y cubra un curso especializado en prevención de violencia política de género y retirar de plataformas digitales el contenido que originó la denuncia.
Además, determinó su inscripción durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, resolución que aún puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Durante el procedimiento, la defensa de Fernández Noroña argumentó que sus declaraciones estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.
Sin embargo, el TEEM estableció que esa garantía constitucional únicamente ampara opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones legislativas y no expresiones realizadas fuera de ese ámbito, por lo que desestimó dicho planteamiento.
Grecia acusó a Noroña de violencia política de género
La denuncia fue presentada por Grecia Quiroz, quien sostuvo que el senador desacreditó su capacidad para gobernar y la señaló de utilizar el asesinato de Carlos Manzo con fines políticos.
Asimismo, denunció un episodio ocurrido durante una visita al Senado, donde afirmó haber sido objeto de un acto de intimidación pública, hechos que también fueron considerados dentro del contexto del expediente.
El caso había sido desechado inicialmente por el Tribunal local al declararse incompetente; sin embargo, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó revisar el fondo de la denuncia, lo que derivó en la resolución emitida este lunes.
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