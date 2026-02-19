Grecia Quiroz presentó una solicitud de investigación y no una denuncia, aclara fiscal de Michoacán.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, aseguró que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó una solicitud de investigación y no una denuncia en contra de Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos Equigua por su presunta relación en el homicidio de su esposo y exalcalde Carlos Manzo.

“Es una solicitud para que se pueda investigar a ciertos personajes en base a esos elementos”, indicó el fiscal de Michoacán en una entrevista a medios de comunicación.

Agregó que la solicitud de investigación se basó en evidencia presentada en una USB, que contiene al menos 11 videos y ciertas páginas que ligan a Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos Equigua con una confrontación con Carlos Manzo.

“Primero tenemos que cotejar que la información sea válida, que los videos no sea inteligencia artificial, que sean eh bajados de las propias páginas que se hace señalamiento”, indicó Carlos Torres.

La aclaración del fiscal ocurrió después de que Raúl Morón anunciara que analiza una denuncia en contra de Grecia Quiroz por acusaciones falsas en su contra. Además, también señaló el movimiento de la alcaldesa de Uruapan como un tema electoral.

Cabe destacar que el próximo año se celebrarán elecciones en el estado, entre ellas la elección de gobernador de Michoacán, diputaciones y presidencias municipales.

JVR