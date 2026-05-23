Detectan primer caso de gusano barrenador en Atotonilco de Tula, Hidalgo

El primer caso de gusano barrenador en Atotonilco de Tula fue reportado por el gobierno municipal. Se trató de un perro, que presentaba una lesión infestada por larvas.

El caso de gusano barrenador se confirmó el 22 de mayo de 2026, por las autoridades sanitarias. De esta forma, se activaron las brigadas de atención veterinaria y vigilancia sanitaria para evitar la propagación de la plaga.

Ahora, las autoridades sanitarias realizaron acciones para contener riesgos y reforzaron las medidas de vigilancia entre propietarios de mascotas y animales de traspatio.

Hasta el momento, se han reportado 605 casos confirmados acumulados, de los cuales al menos 110 se mantienen activos, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recabados del 20 de noviembre de 2024 al 20 de mayo de 2026.

Para evitar un caso similar, los propietarios recibieron orientación sobre los cuidados necesarios y las medidas preventivas para evitar complicaciones en el can afectado por el gusano barrenador.

Larvas de gusano barrenador en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Recomendaciones sobre el gusano barrenador

Además, el gobierno de Atotonilco de Tula emitió una serie de recomendaciones para evitar la propagación de este mal. Así, publicó lo siguiente:

Limpiar y desinfectar cualquier lesión de inmediato

Solicitar atención veterinaria por presencia de larvas

Solicitar atención médica ante signos de infección

Por último, recomendó a la población reportar de forma inmediata a la Coordinación de Bienestar Animal o directamente ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a fin de evitar la propagación del problema.

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JVR