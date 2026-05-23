El Saucito se suma al programa ‘Sábado Futbolero’, iniciativa que busca fortalecer la convivencia en SLP.

Entre un ambiente de alegría, convivencia familiar y entusiasmo por la próxima gran celebración internacional del futbol, la senadora Ruth González Silva visitó este sábado la explanada de la Iglesia de El Saucito como parte de las actividades del programa “Sábado Futbolero”, iniciativa con la que busca fortalecer la sana convivencia y acercar momentos de esparcimiento a las familias potosinas.

Desde temprana hora, cientos de familias del norte de la capital potosina se dieron cita para participar en diversas dinámicas y tener la oportunidad de ganar álbumes coleccionables de futbol, estampas, balones, playeras, gorras y muchas sorpresas más, en una jornada que reunió a niñas, niños, jóvenes y personas adultas en torno a la emoción que genera este deporte.

Durante el encuentro, Ruth González agradeció la participación de las familias y reiteró la importancia de recuperar espacios de convivencia social y fortalecer el tejido comunitario mediante actividades sanas que fomenten la unión familiar y el bienestar de las nuevas generaciones.

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Asimismo, la legisladora refrendó su compromiso de mantenerse cercana a las y los potosinos, escuchando sus necesidades y gestionando acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida y continuar impulsando la transformación de San Luis Potosí.

¡Gracias a todas las familias de El Saucito que hicieron posible un gran Sábado de Mundialito! ⚽💚 Fue una alegría convivir, compartir y seguir viviendo juntos esta gran fiesta.



¡Nos vemos pronto en otro punto de la ciudad para seguir disfrutando la fiebre mundialista! 🙌 pic.twitter.com/noBj2tgM2z — Ruth González Silva (@RuthGonzalezMx) May 23, 2026

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JVR