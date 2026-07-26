Mara Lezama arranca ‘PuenteAndo’ en el Puente Nichupté con más de 6 mil asistentes

La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha el programa “PuenteAndo” con más de 6 mil personas en el Puente Nichupté, como una nueva estrategia para la construcción de paz a través de la convivencia familiar, la movilidad activa y la apropiación de espacios públicos.

En su primera edición realizada este domingo, asistentes caminaron, corrieron, pasearon en bicicleta, patines y disfrutaron de diversas actividades culturales, deportivas y gastronómicas. La gobernadora de Quintana Roo participó rodando en bicicleta.

Gobernadora Mara Lezama arranca "PuenteyAndo", en el Puente Nichupté. ı Foto: Cortesía

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la mandataria afirmó que este programa se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al convertir una de las obras de infraestructura más importantes del estado en un punto de encuentro para las familias.

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Durante cinco horas, los asistentes participaron en actividades distribuidas en pabellones temáticos, con la intervención de artistas, deportistas, instructores y promotores culturales, además de emprendedores locales, algunos cuentan con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”, impulsando también el consumo de productos elaborados en la entidad.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, participaron dependencias estatales, el Ayuntamiento de Benito Juárez y diversas organizaciones, que coordinaron servicios de seguridad, atención médica, protección civil, hidratación y logística.

Como parte del arranque de este programa, el gobierno de Quintana Roo anunció que “PuenteAndo” se realizará el último domingo de cada mes, con el objetivo de consolidar este espacio como una alternativa permanente para la recreación, el deporte y la convivencia de las familias quintanarroenses.

Estuvieron en este arranque de evento el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek; la encargada de despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez, Landy Canché Pantoja, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.

cehr