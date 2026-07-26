Cae sospechoso de ataque contra Guardia Civil que dejó dos policías muertos en San Luis Potosí

Detenido por ataque contra la Guardia Civil Estatal que dejó dos elementos muertos en San Luis Potosí.

Fue detenido un hombre por su presunta participación en una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal, ocurrida este domingo en la delegación de La Pila, en San Luis Potosí, donde dos agentes perdieron la vida.

El atentado ocurrió en la comunidad Cerrito de la Cruz, donde los uniformados realizaban “labores de vigilancia y patrullaje” cuando fueron agredidos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.

Inicialmente, trascendió que los policías estatales murieron durante una emboscada en la que habría detonado un coche bomba; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha precisado cómo ocurrió la agresión ni ha confirmado o descartado el uso de algún artefacto explosivo.

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Según el periódico digital Código San Luis, serían tres los agentes fallecidos , a quienes identificó como Jesús Salazar Santos, Michelle Stevens Martínez, ambos originarios de Ciudad Valles, además de Mariano Martínez Bautista. No obstante, las autoridades no han confirmado sus identidades.

Por separado, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que el sospechoso fue detenido tras un “operativo de rastreo y búsqueda” en el que participaron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes también recuperaron un vehículo.

Personal pericial continúa con las diligencias en el lugar de los hechos, mientras la FGESLP abrió una carpeta de investigación y aseguró que informará los avances del caso “conforme avancen las diligencias”.

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cehr