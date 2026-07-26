Muere Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala en primera alternancia política

Falleció este domingo, a los 85 años, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala recordado por haber encabezado la alternancia política a la izquierda en el estado en 1999.

Su hijo, el alcalde con licencia de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García, informó el deceso y recordó a su padre como “un referente de la izquierda en México”, quien dejó atrás “un legado de cercanía, servicio y honestidad”.

“Hoy Tlaxcala pierde a un hijo que siempre procuró ayudar a los demás . Yo pierdo a mi Papá, a mi guía, a mi ejemplo y a uno de los pilares más importantes de mi vida", lamentó. “Somos muchas y muchos tlaxcaltecas los que te vamos a extrañar. Descansa en paz, Papá”, concluyó.

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Anuncio con un profundo dolor y enorme tristeza que mi padre, Alfonso Sánchez Anaya, ha fallecido a los 85 años de edad.



Hoy me toca despedir a mi Papá, pero también a un hombre que dedicó su vida a los demás. Deja detrás suyo un legado de cercanía, servicio y honestidad. Se va… pic.twitter.com/0nFp3gb4gR — Alfonso Sánchez García (@sanchezgarciatx) July 26, 2026

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, expresó su “profundo dolor” por el fallecimiento de Alfonso Sánchez Anaya, y manifestó su solidaridad con su familia y seres queridos.

Al lamentar el deceso, destacó el “legado de servicio, compromiso y amor” del exmandatario, quien “ofreció todo su esfuerzo para lograr un mejor futuro para Tlaxcala”.

Con profundo dolor expreso mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento del Dr. Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala. Su legado de servicio, compromiso y amor por nuestro estado permanecerá vivo en la memoria de las y los tlaxcaltecas.



Me uno al dolor de su… pic.twitter.com/8X9Jf72pMp — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) July 26, 2026

También expresó sus condolencias el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien fue miembro fundador de la entonces Asociación Nacional de Gobernadores (ANAGO) junto a Alfonso Sánchez Anaya.

“Hoy partió a la eternidad Alfonso Sánchez Anaya, un amigo entrañable. Su ausencia duele, pero el cariño y los recuerdos que sembró permanecerán por siempre", escribió en sus redes sociales.

Hoy partió a la eternidad Alfonso Sánchez Anaya, un amigo entrañable. Su ausencia duele, pero el cariño y los recuerdos que sembró permanecerán por siempre. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amistades y otros seres queridos. Que encuentre el descanso eterno. pic.twitter.com/cDNcC9qQtJ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2026

¿Quién fue Alfonso Sánchez Anaya?

Alfonso Sánchez Anaya nació el 23 de enero de 1941 en Apizaco, Tlaxcala, y estudió Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Antes de llegar a la gubernatura también fue secretario de Desarrollo y Gomento Económico, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala (Copladet), secretario de Finanzas y diputado federal de 1994 a 1997.

En 1998 rompió con el PRI tras manifestar su desacuerdo con el proceso interno para elegir candidato al gobierno de Tlaxcala y, respaldado por la coalición entre PRD, PT y PVEM, ganó la elección para gobernar el estado entre 1999 y 2005.

Al concluir su mandato fue senador de 2006 a 2012. Años después se incorporó a Morena y colaboró en el gobierno de México, donde desempeñó funciones en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y posteriormente en la Secretaría de Gobernación.

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