Muere la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, exsubsecretaria de la SRE

Falleció a los 88 años Carmen Moreno Toscano, embajadora emérita y exsubsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este sábado el canciller Roberto Velasco Álvarez.

Al despedir a la diplomática con un sentido mensaje en la red social X, el canciller reconoció que “dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano”, y recordó que fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente, que otorga la Presidencia de la República para reconocer “su actuación destacada de servicio al país en el ámbito de la política exterior”, según la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

“Su trayectoria diplomática estuvo marcada por un compromiso constante con la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres”, destacó el titular de la SRE, quien envió sus condolencias a familiares “y a todos aquellos quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Descanse en paz”, escribió.

Por separado, la Cancillería afirmó que la trayectoria y compromiso de Carmen Moreno “dejaron una huella invaluable en el servicio exterior y en la vida pública de nuestro país”.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano y fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería.



Su trayectoria diplomática… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 19, 2026

¿Quién es Carmen Moreno Toscano?

Carmen de la Soledad Moreno Toscano nació en abril de 1938 en la Ciudad de México, y se desempeño como subsecretaria de Relaciones Exteriores entre 2021 y 2023, cuando pasó a ser encargada de despacho tras la salida del entonces canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para competir por la Presidencia de México.

La embajadora emérita condujo la política exterior mexicana hasta que Alicia Bárcena Ibarra fue ratificada como canciller el 5 de septiembre de 2023.

Posteriormente, el 7 de noviembre de 2023, Carmen Moreno fue ratificada como embajadora de México en Países Bajos, aunque la representación diplomática quedó a cargo de Alicia Buenrostro Massieu, quien asumió el cargo apenas el pasado 10 de junio.

Carmen Moreno Toscano era licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, Fue la primera mujer en obtener el reconocimiento de embajadora eminente en 1994, y fue designada embajadora emérita desde julio de 2020.

También fue embajadora de México en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, así como subsecretaria de Relaciones Exteriores para Naciones Unidas, África y Medio Oriente, y representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su trayectoria, fue condecorada con la Orden Nacional de Juan Mora Fernández de la República de Costa Rica; la Orden del Quetzal de la República de Guatemala; la Orden de José de Marcoleta de Nicaragua, y la Legión de Honor de la República Francesa.

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cehr