Canal 11 urge la devolución de sus instalaciones; advierte riesgo de daño a patrimonio audiovisual y tecnológico

​Tras dos meses de ocupación, el Canal Once advirtió que la falta de acuerdos para restituir sus instalaciones incrementa el riesgo de daños en sus sistemas de telecomunicaciones y en su Videoteca, un acervo histórico de 67 años considerado el patrimonio audiovisual público más importante de México.

​La televisora informó que, a pesar de mantener una disposición permanente al diálogo, en la mesa de trabajo del 17 de julio los ocupantes decidieron posponer la entrega de la infraestructura de telecomunicaciones hasta que concluyan las negociaciones.

Actualmente, el Canal opera en condiciones extraordinarias que alteran parcialmente su programación y la emisora ha sufrido interrupciones y afectaciones en sus transmisiones.

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Canal 11 advierte riesgo a acervo histórico de 67 años. ı Foto: Cortesía

Tampoco han permitido recuperar al cien por ciento la programación ni las capacidades operativas con las que contaba previo a la toma de sus instalaciones, manteniéndose al aire gracias a su personal y al apoyo de otros medios públicos.

​Asimismo, la emisora recordó que desde el inicio del conflicto respetó el derecho a la manifestación e incluso abrió su señal nacional para difundir íntegramente los comunicados de las y los paristas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

No obstante, reiteró que las demandas planteadas están fuera de sus atribuciones legales y subrayó que la protesta debe coexistir con el derecho de las audiencias a la información y con la continuidad de este servicio público.

​Ante la obligación legal de salvaguardar sus bienes, Canal Once hizo un exhorto urgente a la devolución pacífica y ordenada de sus instalaciones para restablecer plenamente sus funciones, dejando en manos de las autoridades competentes el deslinde de responsabilidades correspondientes.

cehr