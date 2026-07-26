FGE busca a tres presuntos responsables de abuso sexual contra un menor en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene una investigación para localizar a tres personas presuntamente relacionadas con un caso de abuso sexual contra un menor de edad ocurrido en el municipio de Sabanilla. Las autoridades informaron que el caso se atiende con un equipo especializado y bajo protocolos de protección a la infancia.

El expediente fue abierto después de que se difundiera un video relacionado con los hechos. A partir de ese material, la Fiscalía activó las diligencias correspondientes para identificar a los presuntos responsables y reunir los elementos necesarios que permitan esclarecer lo sucedido.

De manera paralela, autoridades estatales y organismos defensores de derechos humanos hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar compartir el video, al advertir que su reproducción vulnera los derechos de la víctima y puede provocar una nueva afectación a su integridad.

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación quedó a cargo de un grupo multidisciplinario integrado por personal de la Fiscalía de Justicia Indígena, peritos, agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y ministerios públicos especializados, quienes ya realizan diligencias en la comunidad de Los Naranjos, municipio de Sabanilla.

Comunicado de la FGE ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias buscan determinar la participación de tres personas que presuntamente aparecen en el material videográfico difundido en redes sociales. Según los primeros datos, dos de ellas habrían participado directamente en la agresión y una tercera habría realizado la grabación.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que la prioridad es esclarecer plenamente los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Asimismo, reiteró que la institución mantendrá las investigaciones hasta agotar todas las líneas necesarias y sostuvo que “no habrá impunidad” en este caso ni en cualquier otro que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas informó que inició de oficio el expediente CEDH/QUEJA/0688/2026, mediante el cual dará seguimiento al caso dentro del ámbito de sus atribuciones, con énfasis en la protección integral de los derechos de la víctima.

El organismo también respaldó el llamado para detener la circulación del video en plataformas digitales, al considerar que la difusión de ese tipo de contenido puede constituir una forma de revictimización.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, quien condenó cualquier acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes y pidió a la población actuar con responsabilidad frente al manejo del material audiovisual relacionado con la investigación.

La legisladora expresó su respaldo a la víctima y a su familia, además de señalar que el Congreso dará seguimiento institucional al desarrollo del caso para que las investigaciones avancen conforme a derecho y se garantice el acceso a la justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas. Las investigaciones continúan y las autoridades reiteraron que el proceso se desarrollará con estricto apego a los derechos de la víctima, la protección de su identidad y el debido proceso.

Comunicado del fiscal general ı Foto: Captura de pantalla.

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LMCT