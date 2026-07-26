Explota presunto coche bomba en Cerrito de la Cruz, SLP; mueren dos agentes de Guardia Civil

Un presunto coche bomba explotó la tarde de este domingo en la comunidad Cerrito de la Cruz, en San Luis Potosí, hechos por los cuales murieron dos agentes de la Guardia Civil Estatal y se reforzó la seguridad en la zona.

De acuerdo con el medio local Código San Luis, la detonación ocurrió alrededor del mediodía de este domingo, y provocó una fuerte explosión y una larga columna de humo que alarmó a pobladores y vecinos.

#Titulares | El incidente se registró en la comunidad de Cerrito de la Cruz, muy cerca de la Zona Industrial de San Luis Potosí@FiscaliaSLP @SSPC_SLP @GobEdoSLP #Noticias #NoticiasSLP https://t.co/fJ2bg7a09q — Código San Luis (@codigosanluisi) July 26, 2026

Según los primeros reportes, recogidos por el citado diario, originalmente se pensó que la explosión se habría generado en una subestación eléctrica. No obstante, poco después se confirmó que se trató de un ataque.

SSPC estatal confirma ataque y lamenta muerte de dos elementos de la Guardia Civil

A propósito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPC-SLP) confirmó que la detonación respondió a un ataque contra elementos de la Guardia Civil Estatal, dos de los cuales perdieron la vida.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, los elementos policiales realizaban labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerrito de la Cruz cuando “fueron agredidos en cumplimiento de su deber y lamentablemente dos perdieron la vida”.

Refuerzan seguridad y autoridades investigan ataque. Foto. Cuartoscuro

A causa de esto, de acuerdo con la SSCP-SLP, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo en la zona, a cargo de los tres niveles de gobierno, para localizar y detener a los presuntos responsables.

Asimismo, detalló que las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Finalmente, la SSPC-SLP hizo un exhorto a la ciudadanía a “evitar la difusión de versiones no confirmadas”.

En este mismo sentido, no confirmó ni desmintió que se tratara de un coche bomba, ni dio más detalles sobre cómo se ejecutó el ataque. Se espera que autoridades estatales brinden más información pronto.

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