SLP, primer lugar nacional en reducción de homicidios, según cifras del Gobierno federal

La entidad potosina se colocó en el primer lugar nacional en reducción de delitos de alto impacto.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los resultados nacionales en materia de seguridad, en los que San Luis Potosí se ubicó en el primer lugar del país en reducción de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 81.7 por ciento durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Cifras presentadas en la conferencia presidencial destacan a San Luis Potosí a la cabeza de la reducción de homicidios. ı Foto: Captura de video

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Gobierno de México, la entidad superó a otros estados que también reportaron reducciones importantes, como Zacatecas, que registró una disminución del 61.8 por ciento. Además, San Luis Potosí aportó únicamente el 0.3 por ciento del total nacional de homicidios dolosos durante ese periodo, consolidándose como un referente en los resultados de combate a este delito de alto impacto.

Estos resultados son producto de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, basada en la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, el trabajo de inteligencia, las acciones de prevención del delito y la estrecha colaboración con las instituciones federales.

Autoridades atribuyen la baja sostenida de homicidios a la coordinación entre la Guardia Civil Estatal y fuerzas federales. ı Foto: Captura de video

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado destacó que este resultado nacional refleja el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad y refrenda el compromiso de mantener las acciones que permitan seguir reduciendo la incidencia delictiva, preservar la paz y garantizar la seguridad de las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.

am