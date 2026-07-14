Homicidios dolosos caen 11.8 % en Tamaulipas durante el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026, los homicidios dolosos en Tamaulipas mantuvieron una tendencia a la baja y registraron una disminución de 11.8 % respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras dadas a conocer esta mañana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria ejecutiva del SNSP, Marcela Figueroa Franco, presentó el reporte mensual de incidencia delictiva en donde reportó que ocho entidades federativas concentran 54 % del total de casos de homicidios dolosos registrados en el país en el primer semestre de este año.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presenta en la conferencia matutina el balance nacional de la estrategia de seguridad. ı Foto: Presidencia

Cifras del SESNSP reflejan que Tamaulipas se ubica en el lugar 13 a nivel nacional con 97 homicidios dolosos (1.1 % del total) en este periodo, muy lejos de entidades como Guanajuato, donde se registraron 789 casos (8.8 % nacional), Baja California con 731 homicidios dolosos (8.1 % del total nacional) y Chihuahua con 704 homicidios (7.8 % del total nacional).

En este orden de ideas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal, en coordinación con las fuerzas federales que forman parte de la Mesa de Paz de Tamaulipas, (Defensa, Marina, Guardia Nacional, CNI, FGR, Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública del estado), dentro de las labores para garantizar la seguridad en la entidad, durante los últimos 18 meses, se ha realizado la detención de mil 805 personas.

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SNSP, detalla los índices de violencia registrados durante el primer semestre de 2026. ı Foto: Presidencia

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas reportan además en este periodo el aseguramiento de 3 mil 108 vehículos, de los cuales 167 son blindados y 71 tenían adaptaciones artesanales por lo que son denominados “tipo monstruo”, se aseguraron mil 90 armas de fuego, 6 mil 807 cargadores y 166 mil 677 cartuchos útiles de diversos calibres.

Además fueron decomisadas más de 3 mil 273 kilos de marihuana y 21 mil 900 dosis de esta droga, 118 kilos de cocaína y más de 28 mil 400 dosis, 283 kilos de drogas sintéticas como cristal, piedra y crack y más de 9 mil 500 dosis de estas, así como más de mil 588 kilos de metanfetaminas y 600 dosis de ellas y mil 50 kilos de fentanilo.

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SNSP, detalla los índices de violencia registrados durante el primer semestre de 2026. ı Foto: Presidencia

Sobre la disminución diaria de homicidio doloso por entidad federativa, las cifras dadas a conocer por Figueroa Franco indican que Tamaulipas reporta una reducción de 11.8 % en el primer semestre de 2026 respecto al periodo enero-junio de 2025, superior al desempeño de entidades como Veracruz, Coahuila, Yucatán, Morelos y la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional es de 48 %, “eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad”, puntualizó. Dijo que esto representa vidas que no se perdieron por la violencia.

Así, el Gobierno de México informó que junio de 2026 cerró con el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para un mes de junio desde 2015, al registrar 45.4 víctimas diarias, cifra que representa una reducción de 48 % respecto al inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum, cuando se contabilizaban 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024.

Marcela Figueroa señaló que la disminución equivale a 41 homicidios menos por día y destacó que el primer semestre de 2026 también registró el promedio más bajo para ese periodo desde 2016, con 49.7 homicidios dolosos diarios.

La funcionaria explicó que ocho entidades concentraron el 54 % de los homicidios dolosos registrados entre enero y junio de este año: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Figueroa también presentó resultados favorables en otros delitos de alto impacto. Indicó que, desde septiembre de 2024 a junio de 2026, estos ilícitos disminuyeron 32 por ciento y que, al comparar 2018 con las cifras preliminares de 2026, la reducción alcanza 54 por ciento.

Entre los delitos con mayores descensos mencionó el robo de vehículo con violencia, el robo a transportista, el robo a transeúnte y el robo a negocio con violencia, además de reducciones en feminicidio, secuestro, lesiones dolosas por arma de fuego y extorsión.

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