Tamaulipas acota a la delincuencia y el Estado de derecho avanza: Américo Villarreal

Al destacar la reducción en el índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya destacó que este significativo avance es posible a la unidad de cada una de las instituciones de los Poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad que hacen su parte.

Durante la Ceremonia Cívica de Honores, este lunes en el Congreso del Estado, junto con el presidente del Poder Legislativo, Humberto Prieto y la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, y en el marco de la inauguración del Museo Legislativo, Américo Villarreal Anaya afirmó que la estrategia de seguridad, a diferencia del pasado, da resultados con el propósito de acotar a la delincuencia y arribar a un Estado de derecho que ahora avanza con toda claridad.

“Tenemos claro que si la seguridad en Tamaulipas es algo que mejora de manera sustantiva, que se mide en los números y se siente en la percepción ciudadana es porque participamos en unidad con ética y compromiso”, dijo Américo Villarreal Anaya.

TE RECOMENDAMOS: Busca inversiones en España Mauricio Kuri gestiona llegada de empresa española SHAD NAD a Querétaro

Asimismo, Américo Villarreal Anaya hizo un reconocimiento al aporte del Poder Legislativo que ha estado a la altura, dijo, del desafío con reformas y actualizaciones del marco jurídico necesario y llamó a continuar la unidad y el diálogo entre poderes y con el pueblo de Tamaulipas.

“Que este trabajo lo hagamos más visible y que no sea desvirtuado por unos cuantos que señalan que vamos en sentido contrario a lo que mostramos objetivamente día con día, con respeto a nuestros principios y valores”, expresó Américo Villarreal Anaya.

Y Américo Villarreal Anaya agregó: No dejemos que los medios, las redes, sean cooptados por páginas pagadas a ingenieros del caos y pauten con su poder económico, para generar emociones en base a la mentira, a la hipocresía, por no convenirles el bienestar social, la justicia y una distribución más justa de la riqueza. Sigamos trabajando unidos por el gran Tamaulipas que queremos".

Con el liderazgo de Américo Villarreal Tamaulipas tiene futuro cierto: Humberto Prieto

Por su parte el diputado Humberto Prieto Herrera hizo un amplio balance del trabajo de la 66 Legislatura y afirmó que con el liderazgo de Américo Villarreal Tamaulipas ha tomado otro rumbo y se ha trazado una ruta de claridad y de futuro cierto para nuestra gente.

“Hoy puedo asegurar que respiramos un clima distinto, que tenemos un Estado de derecho, que se cuidan los derechos humanos, las garantías individuales, la libertad de expresión. Que hoy el Gobierno del Estado que encabeza nuestro gobernador no rehuye a la gente y no pierde de vista lo más importante que es el bienestar de las y los tamaulipecos”, mencionó.

Al término de la ceremonia de honores se realizó la inauguración del Museo Legislativo, ubicado a la entrada del salón de sesiones, el cual exhibe documentos históricos, fotografías de personajes ilustres como Jesús Cárdenas Duarte, Guadalupe Victoria, Fidencio Trejo Flores, Juan José de la Garza Galván y Guadalupe Mainero Juárez, así como imágenes de los diferentes escudos del Estado a lo largo de la historia y del himno a Tamaulipas, entre otros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR