Edomex activa protocolo sanitario ante posible caso de miasis humana por gusano barrenador

Autoridades del Estado de México activaron un protocolo sanitario ante un caso de miasis por gusano barrenador en una mujer.

La Secretaría de Salud del Estado de México llevó a cabo los protocolos correspondientes luego de la notificación, desde una clínica privada, de un probable caso de miasis por gusano barrenador en una mujer de 76 años.

La paciente, originaria del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fue trasladada a Toluca para solicitar atención médica en una clínica privada.

De acuerdo con autoridades mexiquenses, la clínica notificó a la jurisdicción sanitaria de Toluca para recabar las muestras, que fueron enviadas a laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), mismos que confirmaron el caso de miasis, registrado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

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Se reportó el alta médica de la paciente y no se considera un caso activo.

La miasis por gusano barrenador se presenta cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en heridas abiertas, cortes, úlceras o mucosas; sin embargo, este padecimiento no es contagioso ni se transmite de persona a persona, y puede ser tratado con antibióticos en caso de infecciones secundarias y antiparasitarios, además de la limpieza diaria y el control de la lesión.

cehr