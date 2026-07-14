Homicidios dolosos bajan 48% en los primeros 20 meses del gobierno de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48% en los primeros 20 meses de su administración.

A 20 meses del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios dolosos en el país se redujo 48 por ciento, informó la mandataria durante su conferencia en Palacio Nacional.

Sheinbaum destacó que durante junio de 2026 se registraron 41 víctimas menos por día que en septiembre de 2024, último mes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum aseguró que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48% en los primeros 20 meses de su administración. ı Foto: Captura de video

La mandataria recordó que la estrategia de seguridad de su administración se sustenta en cuatro ejes: atención a las causas, coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, fortalecimiento de la Guardia Nacional y el impulso a las labores de inteligencia e investigación.

“Hay cuatro ejes en la estrategia de seguridad desde que llegamos al gobierno: Atención a las causas, que quiere decir atender a las y los jóvenes mexicanos para que permanezcan en la escuela, tengan empleo y reciban apoyo del gobierno si enfrentan alguna dificultad“, señaló.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, la cifra más baja registrada en ese periodo.

Añadió que junio de 2026 también se convirtió en el mes de junio con menos homicidios desde 2015.

El Gobierno federal afirmó que la estrategia de seguridad permitió reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto durante el actual sexenio. ı Foto: Captura de video

En el desglose por entidades, ocho estados concentran 54 por ciento de los homicidios dolosos del país. Guanajuato encabeza la lista con 8.8 por ciento del total, seguido de Baja California (8.1 por ciento), Chihuahua (7.8 por ciento), además de Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Figueroa destacó que el delito disminuyó en 29 entidades federativas durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Indicó que Tlaxcala y Veracruz fueron las únicas entidades donde el homicidio no mostró una reducción.

El Gobierno federal afirmó que la estrategia de seguridad permitió reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto durante el actual sexenio. ı Foto: Captura de video

Respecto a los delitos de alto impacto, informó que el promedio diario presenta una disminución de 32 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

En comparación con 2018, la reducción alcanza 53 por ciento, al pasar de 969.4 a 452.7 delitos diarios.

El Gobierno federal afirmó que la estrategia de seguridad permitió reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto durante el actual sexenio. ı Foto: Captura de video

Entre los ilícitos con mayores reducciones destacan el robo de vehículo con violencia, con 47 por ciento menos durante la actual administración; el robo a transportista, con una baja de 65 por ciento en los últimos ocho años; el robo a transeúnte, con 54 por ciento; y el robo a negocio con violencia, con 58 por ciento.

En contraste, las menores disminuciones entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 correspondieron al robo a casa habitación, con 0.7 por ciento, y a la extorsión, con 6.1 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am