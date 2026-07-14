‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de julio

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 14 y 15 de julio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
Frutas y verduras
- Tomate Saladet: $14.50 el kilo
- Papaya Maradol: $22.50 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $26.50 el kilo
- Cereza natural 100 gramos: $8.50
- Brócoli: $29.50 el kilo
- Cebolla morada: $22.50 el kilo
- Col blanca: $14.51 el kilo
- Coliflor pre enfriada: $39.50 el kilo
- Durazno rojo: $57.50 el kilo
- Kiwi: $69.00 el kilo
- Mamey: $32.50 el kilo
- Manzana Beaburn: $39.90 el kilo
- Naranja Paramount: $42.50 el kilo
- Pera Bartlett: $39.90 el kilo
- Plátano Macho: $39.50 el kilo
- Plátano Chiapas: $24.90 el kilo
Carne y mariscos
- Molida de res: $109.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $109.00 el kilo
- Filete Tilapia: $98.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $89.90 el kilo
- Pechuga corte americana fresca de pollo: $42.50 el medio kilo
- Selección de salami (empacado y a granel) del departamento de salchichoneria: 20% de bonificación en monedero Mi Chedraui
- Camarón coctelero: $139.00 el kilo
- Carne para deshebrar de res: $249.00 el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $169.00 el kilo
- Molida de res 95-5: $257.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $114.00 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $106.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $116.00 el kilo
- Pollo entero: $36.00 el kilo
- Tocino rebanado: $185.00 el kilo
- Alitas marinadas congeladas de pollo: $84.90 el kilo
- Chambrete con hueso de res: $179.00 el kilo
- Filete de salmón Pacífico: $439.00 el kilo
- Carne deshebrada SuKarne de Res: $134.00 el kilo
- Bistec del 7 de res: $169.00 el kilo
- Filete basa rojo: $75.00 el kilo
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