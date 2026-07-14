‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de julio

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 14 y 15 de julio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

Frutas y verduras

Tomate Saladet: $14.50 el kilo

Papaya Maradol: $22.50 el kilo

Aguacate Hass en malla: $26.50 el kilo

Cereza natural 100 gramos: $8.50

Brócoli: $29.50 el kilo

Cebolla morada: $22.50 el kilo

Col blanca: $14.51 el kilo

Coliflor pre enfriada: $39.50 el kilo

Durazno rojo: $57.50 el kilo

Kiwi: $69.00 el kilo

Mamey: $32.50 el kilo

Manzana Beaburn: $39.90 el kilo

Naranja Paramount: $42.50 el kilo

Pera Bartlett: $39.90 el kilo

Plátano Macho: $39.50 el kilo

Plátano Chiapas: $24.90 el kilo

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Molida de res: $109.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $109.00 el kilo

Filete Tilapia: $98.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso fresca: $89.90 el kilo

Pechuga corte americana fresca de pollo: $42.50 el medio kilo

Selección de salami (empacado y a granel) del departamento de salchichoneria: 20% de bonificación en monedero Mi Chedraui

Camarón coctelero: $139.00 el kilo

Carne para deshebrar de res: $249.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo

Milanesa de pollo: $169.00 el kilo

Molida de res 95-5: $257.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $114.00 el kilo

Chuleta de cerdo natural: $106.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $116.00 el kilo

Pollo entero: $36.00 el kilo

Tocino rebanado: $185.00 el kilo

Alitas marinadas congeladas de pollo: $84.90 el kilo

Chambrete con hueso de res: $179.00 el kilo

Filete de salmón Pacífico: $439.00 el kilo

Carne deshebrada SuKarne de Res: $134.00 el kilo

Bistec del 7 de res: $169.00 el kilo

Filete basa rojo: $75.00 el kilo

Ofertas de Chedraui hoy 14 de julio ı Foto: Facebook Chedraui

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LMCT