Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 14 de julio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Sandía roja: $12.90 el kilo

Mango Paraíso: $25.00 el kilo

Manzana HoneyCrisp: $34.00 el kilo

Mandarina: $45.00 el kilo

Manzana Gala: $48.00 el kilo

Cereza: $49.00 el paquete de 454 gramos

Jitomate saladette: $21.00 el kilo

Pera de Anjou: $42.00 el kilo

Pepino: $24.00 el kilo

Mandarina MarketSide en malla: $64.00 el kilo

Ciruela importada: $68.00 el kilo

Higo: $89.00 el kilo

Litchi Sweet seasons fresco de 500g: $79.00 el paquete

Papaya Maradol: $40.00 el kilo

Cebolla Blanca: $42.00 el kilo

Calabaza japonesa: $36.90 el kilo

Manzana granny smith: $54.00 el kilo

Zanahoria: $18.00 el kilo

Fresa: $78.00 el paquete de 454 gramos

Jícama: $29.90 el kilo

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Guacamole WeGuac: $69.00 cada uno

Charola de 3 rollos de Sushi: $209.00 cada una

Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $83.00 el kilo

Filete tilapia: $116.00 el kilo

Barritas de Surimi: $126.00 el kilo

Molida de res 80/20: $136.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Costilla para asar: $158.00 el kilo

Camarón coctelero: $185.00 el kilo

Arrachera de res marinada MarketSide: $180.00 el paquete

Pizza de pepperoni, hawaiana o mexicana: $90.00 cada una

Yoguth griego Chobani Flip: $30.00 cada uno

Huevo blanco orgánico Aires de Campo: $81.00 cada paquete de 12 piezas

Pechuga de pavo natural San Rafael: $100.00 el 1/4 de kilo

Queso panela Fud: $61.00 el 1/4 de kilo

Rosca M&M, lechera limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno

Leche Lala: $48.00 cada una

Crema ácida entera: $42.00 cada uno

Queso panela Lala o Los Volcanes: $85.00 cada uno

Queso Oaxaca Zwan: $85.00 cada uno

Salchicha para hot dog Lala: $50.00 cada uno

Ofertas de Walmart este 14 de julio ı Foto: Facebook Walmart

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