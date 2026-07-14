Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 14 de julio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Mango Paraíso: $25.00 el kilo
- Manzana HoneyCrisp: $34.00 el kilo
- Mandarina: $45.00 el kilo
- Manzana Gala: $48.00 el kilo
- Cereza: $49.00 el paquete de 454 gramos
- Jitomate saladette: $21.00 el kilo
- Pera de Anjou: $42.00 el kilo
- Pepino: $24.00 el kilo
- Mandarina MarketSide en malla: $64.00 el kilo
- Ciruela importada: $68.00 el kilo
- Higo: $89.00 el kilo
- Litchi Sweet seasons fresco de 500g: $79.00 el paquete
- Papaya Maradol: $40.00 el kilo
- Cebolla Blanca: $42.00 el kilo
- Calabaza japonesa: $36.90 el kilo
- Manzana granny smith: $54.00 el kilo
- Zanahoria: $18.00 el kilo
- Fresa: $78.00 el paquete de 454 gramos
- Jícama: $29.90 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Guacamole WeGuac: $69.00 cada uno
- Charola de 3 rollos de Sushi: $209.00 cada una
- Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $83.00 el kilo
- Filete tilapia: $116.00 el kilo
- Barritas de Surimi: $126.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $136.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Costilla para asar: $158.00 el kilo
- Camarón coctelero: $185.00 el kilo
- Arrachera de res marinada MarketSide: $180.00 el paquete
- Pizza de pepperoni, hawaiana o mexicana: $90.00 cada una
- Yoguth griego Chobani Flip: $30.00 cada uno
- Huevo blanco orgánico Aires de Campo: $81.00 cada paquete de 12 piezas
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $100.00 el 1/4 de kilo
- Queso panela Fud: $61.00 el 1/4 de kilo
- Rosca M&M, lechera limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno
- Leche Lala: $48.00 cada una
- Crema ácida entera: $42.00 cada uno
- Queso panela Lala o Los Volcanes: $85.00 cada uno
- Queso Oaxaca Zwan: $85.00 cada uno
- Salchicha para hot dog Lala: $50.00 cada uno
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LMCT