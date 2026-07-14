México formaliza denuncias por muerte de paisanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó ayer las denuncias por la muerte de 17 migrantes mexicanos durante las redadas y detenciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, situación contra la cual la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un llamado a la población, partidos políticos e instancias de los Poderes de la Unión a que se exprese una solidaridad y condena nacional.

Al inicio de su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria confirmó que las denuncias serían promovidas por la Cancillería ante el Departamento de Justicia y las fiscalías correspondientes, por las muertes dentro de los centros de detención y durante las aprehensiones.

El Dato: El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, dijo que divulgarán los archivos del caso Lorenzo Salgado: “Dejaremos que el público vea por qué llegamos a esa determinación”.

La Presidenta comentó que en la última muerte, la de Lorenzo Salgado, él fue “ultimado” y comentó que el gobierno de Houston, Texas, y el de Estados Unidos, ya realizan una investigación al respecto.

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La presentación de las denuncias ya fue reportado por el canciller Roberto Velasco al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien, dijo, se mostró receptivo con la situación.

“Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos; (el embajador) se mostró muy perceptivo de nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal hizo un llamado a que todos los partidos políticos en México, los legisladores del Congreso de la Unión —hoy activos en la Comisión Permanente— y la población mexicana se unan para expresar un rechazo a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los connacionales.

Hizo énfasis en que esta unidad debería mostrarse sin importar la ideología política con la que se simpatice, tampoco el estatus económico ni la ubicación geográfica, porque “no debe ocurrir una violación a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, ni en México ni en el exterior”.

Señaló que el llamado no sólo es a solidarizarse con las pérdidas, sino también a robustecer la exigencia para que los casos sean investigados y se sancione a los responsables.

“Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer.

MEMORIAL en Houston, ayer, donde fue asesinado el mexicano Lorenzo Salgado. ı Foto: AP

“Porque desde mi perspectiva, no es solamente un asunto del Gobierno de México, aunque (es su) responsabilidad en demandar preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo, y particularmente en Estados Unidos, sino es un asunto de todas y de todos los mexicanos. Entonces, hago este llamado y espero que sean receptivos a que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior”, declaró.

Sostuvo que al hacer esta petición no se busca emprender un conflicto con el gobierno de Estados Unidos y desestimó que la exigencia de esclarecimiento y el llamado a la condena represente algún riesgo; no obstante, no puede mantenerse la misma posición tras la muerte del connacional Lorenzo Salgado, cuya vida fue arrebatada a tiros por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Es un caso que genera indignación a todas y a todos los mexicanos. Por eso yo digo: no se trata de generar conflicto ni mucho menos, pero tampoco puede uno como gobierno, y como mexicanas y mexicanos, decir: ‘No vayamos a decir nada porque no vaya a ser que haya algún problema con la relación con el gobierno del presidente Trump’. No, tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones”, sostuvo.

La mandataria federal subrayó que no se puede continuar solamente con el envío de cartas y notas diplomáticas que, reconoció, no han dado resultados hasta ahora.

“Entonces, no podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Por eso pasamos a decir: que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable; igual, los departamentos de justicia o las fiscalías estatales en donde ocurrieron estos hechos. Y también la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiéndole también su intervención en este caso”, declaró.

Además, Sheinbaum Pardio pidió que aquellos que no se sumen a este llamado, rindan una explicación pública sobre su postura.

“Y aquí sí debería de haber unidad de todas y todos los mexicanos; puede haber muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero no veo por qué el proteger a los mexicanos en el exterior no sea algo que nos unifique. Entonces, por eso hago el llamado; quien no quiera firmar este llamado, pues en todo caso, que explique por qué”, expresó.

Lo que pedimos, reiteró la mandataria, es una investigación imparcial, que detalle las causas por las que fallecieron mexicanos en los centros de detención, y también de los connacionales que murieron en operativos del ICE.

Cierra filas el Congreso en defensa de los connacionales

| Por T. Gómez, C. Arellano y E. Hernández |

La muerte de 17 mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado Araujo, en hechos relacionados con centros de detención y operativos migratorios en Estados Unidos provocó una respuesta del Congreso de la Unión y de las principales fuerzas políticas del país.

Mientras el Senado emitió un pronunciamiento unánime para exigir justicia, en la Cámara de Diputados se anunciaron acciones legislativas y los partidos fijaron posiciones encontradas sobre el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a cerrar filas en defensa de los connacionales.

El Dato: La presidenta anunció la presentación de denuncias penales formales ante fiscalías de EU por la muerte de 17 migrantes mexicanos vinculados a acciones del ICE.

El Senado de la República aprobó un pronunciamiento suscrito por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la mesa directiva y los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, en el que expresó “su más enérgica preocupación y condena” por los hechos.

“El Senado de la República expresa su más enérgica preocupación y condena ante los recientes y lamentables acontecimientos en los que 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en territorio estadounidense”, señala el documento.

La Cámara alta respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano y exigió investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Además, advirtió que “ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo” y aseguró que “no permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan”.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, anunció que promoverá ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

“La familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que se haga justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos”, afirmó López Rabadán.

La legisladora respaldó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que el Congreso solicite información sobre la situación de los connacionales y aseguró que la Cámara de Diputados utilizará “todas las herramientas” institucionales para defender a los mexicanos dentro y fuera del país.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, convocó a todas las fuerzas políticas a construir un pronunciamiento conjunto y afirmó que la protección de los connacionales “no admite divisiones partidistas, ideológicas ni cálculos políticos”.

La bancada del PT respaldó las acciones diplomáticas y jurídicas del Gobierno federal y pidió la intervención de organismos internacionales para garantizar investigaciones independientes, al sostener que ninguna política migratoria puede justificar el uso excesivo de la fuerza.

Las dirigencias nacionales de los partidos también fijaron postura. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, respaldó el llamado de unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó: “En Acción Nacional siempre estaremos del lado de nuestros paisanos, porque la patria está primero”, además pidió que esa disposición se convierta en una política permanente y “no sólo en torno a un caso”.

Por separado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que “México debe actuar con contundencia en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio” y consideró que “los excesos en la actuación de ICE han sido evidentes y desproporcionados”, por lo que respaldó la exigencia de una investigación exhaustiva.

Aunque con diferencias sobre el llamado a la unidad nacional, las fuerzas políticas coincidieron en exigir el esclarecimiento de la muerte de los 17 mexicanos, el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el fortalecimiento de las acciones diplomáticas y consulares para proteger a los connacionales que viven en Estados Unidos.