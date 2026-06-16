Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 16 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Uva verde en clam: $69.00 el paquete

Uva Cotton Candy: $99.00 el paquete

Uva Candy Hearts: $99.00 el paquete

Uva Candy Snaps!: $99.00 el paquete

Jitomate saladet: $26.00 el kilo

Piña miel: $26.00 el kilo

Plátano Chiapas: $20.00 el kilo

Mora azul por charola de 170g: $59.00 el paquete

Melón chino: $26.00 el kilo

Pepino: $21.00 el kilo

Pera de Anjou: $49.00 el kilo

Manzana Granny Smith Marketside: $38.00 el paquete

Mandarina clementina Marketside en bolsa: $55.00 el paquete

Mango Ataulfo: $34.00 el kilo

Jícama: $24.00 el kilo

Sandía personal: $24.00 el kilo

Coco de agua: $44.90 el kilo

Limón sin semilla: $42.00 la malla

Nopa limpio: $42.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Pizza mexicana: $90.00 la pieza

Bollo mundial: $27.00 la pieza

Sirloin de res Select: $335.00 el kilo

Costilla para asar de res: $158.00 el kilo

Paquete de donas del mundial: $46.00 el paquete

Berlinesas del mundial (cuatro piezas): $46.00 el paquete

Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo

Arrachera de res SuKarne marinada: $218.00 el paquete

Muslo de pollo Just Bare crudo con hueso y piel de 540g: $54.00 el paquete

Pechuga sin hueso en charola de aproximadamente 600g: $172.00 el kilo

Filete de basa oriental blanco: $102.00 el kilo

Fajita de pechuga natural: $152.00 el kilo

Mojarra tilapia por charola: $102.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $140.00 el kilo

Pechuga de pollo Jus Bare cruda deshuesada sin piel: $94.00 el paquete

Alitas de pollo adobada: $89.00 el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo

Molida de res 80/20: $136.00 el kilo

Molida de res 90/10: $239.00 el kilo

Carnes frescas ı Foto: larazondemexico

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