Escala más de 30 veces la cifra de productos pirata

Policías de la SSC y personal del IMPI realizaron el 21 de mayo sendos operativos en 2 inmuebles de Izazaga, en el Centro Histórico, donde decomisaron 13 mil piezas piratas relacionadas con el Mundial.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó nueve millones 317 mil 464 artículos falsificados asegurados entre enero y la primera semana de junio de 2026, una cifra casi 36 veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

En el mismo periodo del año pasado, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), contabilizó 259 mil 107 piezas decomisadas. La variación entre ambos lapsos representa un aumento cercano a tres mil 500 por ciento.

Además del crecimiento en los aseguramientos, jueces federales concedieron seis órdenes de aprehensión relacionadas con estos delitos, de los cuales se han cumplimentado cinco.

Según la FGR, el Ministerio Público de la Federación (MPF) acumula 11 vinculaciones a proceso por conductas relacionadas con introducción, distribución y comercialización de productos ‘pirata’.

La dependencia señaló que la falsificación “no sólo afecta a las empresas y creadores”, pues también “puede poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas”, en especial ante mercancías de uso personal, medicamentos, cigarros, bebidas, juguetes u otros bienes.

Estos decomisos ocurren en un contexto donde el mercado ilegal ocupa una gran escala. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el año pasado el consumo de mercancía pirata sumó 63 mil 262 millones de pesos y afectó alrededor de 70 mil empleos formales.

Por su parte, el IMPI ubicó 148 puntos con presencia de falsificación en 61 municipios y alcaldías de 30 entidades. Ropa y accesorios aparecen como el giro más común, seguidos por bolsas, carteras y mochilas; el organismo también vinculó el fenómeno con pérdidas al comercio formal y evasión fiscal.

Para la atención de estos casos, la FEIDCDP mantiene investigaciones contra la piratería junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la industria del entretenimiento y la Policía Cibernética, entre otras instancias.