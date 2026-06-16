Escala más de 30 veces la cifra de productos pirata

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó nueve millones 317 mil 464 artículos falsificados asegurados entre enero y la primera semana de junio de 2026, una cifra casi 36 veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
En el mismo periodo del año pasado, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), contabilizó 259 mil 107 piezas decomisadas. La variación entre ambos lapsos representa un aumento cercano a tres mil 500 por ciento.
Además del crecimiento en los aseguramientos, jueces federales concedieron seis órdenes de aprehensión relacionadas con estos delitos, de los cuales se han cumplimentado cinco.
• De juicios políticos
Según la FGR, el Ministerio Público de la Federación (MPF) acumula 11 vinculaciones a proceso por conductas relacionadas con introducción, distribución y comercialización de productos ‘pirata’.
La dependencia señaló que la falsificación “no sólo afecta a las empresas y creadores”, pues también “puede poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas”, en especial ante mercancías de uso personal, medicamentos, cigarros, bebidas, juguetes u otros bienes.
Estos decomisos ocurren en un contexto donde el mercado ilegal ocupa una gran escala. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el año pasado el consumo de mercancía pirata sumó 63 mil 262 millones de pesos y afectó alrededor de 70 mil empleos formales.
Por su parte, el IMPI ubicó 148 puntos con presencia de falsificación en 61 municipios y alcaldías de 30 entidades. Ropa y accesorios aparecen como el giro más común, seguidos por bolsas, carteras y mochilas; el organismo también vinculó el fenómeno con pérdidas al comercio formal y evasión fiscal.
Para la atención de estos casos, la FEIDCDP mantiene investigaciones contra la piratería junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la industria del entretenimiento y la Policía Cibernética, entre otras instancias.