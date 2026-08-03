Investigan presuntos daños a videoteca de Canal Once

Los presuntos daños registrados en la videoteca afectan a un acervo de 67 años que forma parte de la memoria colectiva de México.

Canal Once inició este lunes los trabajos para restablecer operaciones en sus instalaciones y comenzar el retorno gradual de sus producciones a los foros y espacios de la emisora.

La recuperación de las instalaciones se realizó de manera pacífica, con la presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de un notario público que dio fe del desarrollo de la diligencia, además de que tras el ingreso al inmueble se solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

La televisora pública informó que ninguna de sus áreas, incluida la videoteca, fue intervenida antes de la llegada de las autoridades competentes, con el propósito de garantizar el desarrollo de las diligencias relacionadas con la investigación en curso.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de Diputados Kenia López Radabán llama a participar en consulta sobre derechos de las audiencias

Durante las primeras revisiones fueron identificados presuntos daños al acervo histórico, los cuales ya son documentados para ser incorporados a la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada ante las instancias correspondientes, mientras el material permanece bajo resguardo exclusivo de las autoridades.

Las autoridades de Canal Once dieron inicio al plan operativo para restablecer las producciones en sus espacios habituales. ı Foto: Especial.

Canal Once adelantó que en los próximos días dará a conocer los resultados de la evaluación realizada en sus instalaciones, así como las acciones que emprenderá para recuperar y conservar su patrimonio audiovisual.

La emisora también informó que las mesas de trabajo continuarán bajo la coordinación de las autoridades competentes mediante el diálogo para atender las demandas correspondientes, espacio en el que mantendrá su disposición para colaborar dentro del ámbito de sus atribuciones.

Como parte de su posicionamiento institucional, Canal Once reconoció el trabajo de todo su personal, que durante 74 días sostuvo con profesionalismo y compromiso la operación de la emisora en condiciones extraordinarias, reconocimiento que también hizo extensivo a los medios públicos e instituciones que contribuyeron a mantener la señal al aire.

Asimismo, invitó a las audiencias a continuar acompañando su programación y los próximos estrenos que se incorporarán conforme avance el proceso de restablecimiento de las operaciones en sus instalaciones.

Tras la recuperación pacífica de nuestras instalaciones, en Canal Once reafirmamos el compromiso inquebrantable que tenemos con el derecho de nuestras audiencias a recibir contenidos educativos, culturales, científicos e informativos de calidad.



Expresamos un profundo… pic.twitter.com/t7ICWSTP2k — Canal Once (@CanalOnceTV) August 3, 2026

Canal Once reafirmó finalmente su compromiso con el derecho de las audiencias a recibir contenidos informativos, educativos, científicos y culturales de calidad, además de asegurar que continuará preservando un patrimonio audiovisual que forma parte de la memoria colectiva de México y fortaleciendo su misión de servicio público como el medio público más grande del país.

A través de su cuenta de X, la directora general de Canal Once, Renata Turrent, afirmó que la videoteca representa el acervo histórico más importante de la televisión pública del país y un patrimonio del pueblo de México, por lo que aseguró que la prioridad de la emisora es documentar los presuntos daños y trabajar para preservar un archivo que concentra 67 años de historia audiovisual.

Explicó que, tras el ingreso a las instalaciones por parte de aproximadamente 120 trabajadores de Canal Once, se dio aviso inmediato a la Fiscalía General de la República para que realizara una inspección integral del inmueble, incluidas las áreas donde se resguarda la videoteca, diligencia en la que fueron detectados presuntos daños y un importante desorden en el material audiovisual.

La directora de Canal Once señaló que las evidencias ya fueron recabadas por la autoridad ministerial y precisó que, una vez concluida esa etapa, la emisora comenzó la revisión del acervo para identificar el estado del material y determinar el alcance de las afectaciones, proceso sobre el que, dijo, se informará de manera permanente a las audiencias.

Asimismo, aseguró que el personal de la emisora trabajará de manera ininterrumpida para recuperar todo el material que sea posible, reorganizar el archivo y garantizar la conservación de la historia audiovisual resguardada por Canal Once, con el objetivo de proteger un patrimonio que pertenece a la sociedad mexicana.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR