Luis Donaldo Colosio advierte que regulación de audiencias sería una ‘espada de Damocles’

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que la propuesta para regular los derechos de las audiencias podría convertirse en una “espada de Damocles” y acusó que el Gobierno pretende llevar la discusión “bajo amenaza”.

Al ser cuestionado sobre la iniciativa que impulsa el gobierno federal, Colosio dijo que no está en contra de reglamentar un derecho que ya está establecido en la Constitución, pero cuestionó la manera en que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pretende ejercer nuevas facultades.

“La forma en que la CRT está manejando o está queriendo manejar esto, quiere manejar incluso el tema de las multas, cómo estamos convirtiendo lineamientos administrativos en facultades que el Congreso jamás votó, es algo muy peligroso”, sostuvo.

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El senador señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la posibilidad de consultar y enriquecer la propuesta, por lo que planteó retirar los artículos que considera preocupantes antes de iniciar la discusión.

Acompañamos al senador @colosioriojas y a la diputada @irais_reyes en conferencia de prensa, donde presentaron acciones legales para defender la competencia y los derechos de las personas consumidoras frente a posibles abusos en el mercado de los videojuegos. pic.twitter.com/gsFZ84tcus — Bancada Naranja 🔸S (@BancadaNaranjaS) August 4, 2026

“Yo aquí le tomaría la palabra y le diría, elimine esos artículos y entremos a partir de ahí a la discusión sana con todos los actores del sector”, afirmó.

Advirtió que, de mantenerse esos elementos, la discusión entre el Gobierno y los actores involucrados estaría condicionada por posibles sanciones.

“De lo contrario, pues va a ser como tener la espada de Damocles arriba; una negociación bajo amenaza. Y eso no es negociación, eso es imposición”, señaló.

Colosio Riojas también fue cuestionado sobre la regulación del uso de dispositivos móviles entre niñas y niños y las medidas que prepara el Gobierno en materia educativa.

Al respecto, consideró que prohibir los aparatos en las aulas no resolverá por sí mismo el deterioro del desempeño académico.

La prohibición no va a generar mayor escolaridad Luis Donaldo Colosio



El senador sostuvo que el debate debe centrarse en cómo integrar la tecnología al sistema educativo y no únicamente en retirarla de las aulas, pues, dijo, el descenso en el desempeño académico comenzó antes de la llegada de los dispositivos tecnológicos a las escuelas.

“Tenemos que reconocer que esta es una falta que como escuela mexicana no pudimos, digamos, lograr de la mejor manera en la última década y que el día de hoy lo que necesitamos, más allá de prohibir, es ver cómo integramos la tecnología a la academia”, planteó.

Sobre la posibilidad de que Movimiento Ciudadano participe en las mesas de trabajo sobre el tema, Colosio dijo que sí lo harán, aunque reconoció que hasta ahora no cuentan con propuestas propias. “Hasta ahora no mucho realmente”, respondió cuando se le preguntó si ya tenían planteamientos concretos.

El legislador también fue cuestionado sobre si buscará competir por Nuevo León o Sonora y respondió que será hasta finales de este año cuando defina su ruta electoral. “A finales de este año, cuando ya sean los tiempos electorales prudentes”, señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que será hasta finales de este año cuando defina si buscará la candidatura de su partido a la gubernatura de Sonora o de Nuevo León. pic.twitter.com/QT073xZnkL — Angel Gallegos (@gallegoso) August 3, 2026

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LMCT