Oposición pide que ‘mañaneras’ también se sujeten a lineamientos de derechos de las audiencias

La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa Alcalde, presentó lineamientos sobre derechos de las audiencias, el 28 de julio de 2026.

Legisladores de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevaron el debate sobre los nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias a las conferencias matutinas federal y locales, al plantear que estos espacios de comunicación gubernamental también deben sujetarse a las reglas que se buscan establecer para los medios electrónicos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que la consulta pública sobre el proyecto sirva para eliminar cualquier disposición que pueda abrir la puerta a la censura y para definir expresamente si los lineamientos serán aplicables a las “mañaneras”.

“La consulta pública debe servir para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar que los lineamientos no permitan intervenciones indebidas en los contenidos informativos o en las decisiones editoriales”, afirmó.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, el 13 de abril de 2026. ı Foto: Cámara de Diputados

Además, la legisladora cuestionó la naturaleza de las conferencias matutinas, al señalar que posteriormente son retransmitidas por medios públicos, por lo que consideró que también tendrían que sujetarse a las nuevas reglas.

En el mismo sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, sostuvo que las autoridades deberían cumplir los mismos estándares que pretenden imponer a los medios de comunicación. Propuso incluso que las oficinas de comunicación social cuenten con un defensor de las audiencias independiente y afirmó que, si al gobierno realmente le interesara la libertad de expresión, “empezaría por casa”.

PT rechaza censura con lineamientos sobre derechos de audiencias

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, rechazó que los nuevos lineamientos impliquen censura.

“Hay un tema exagerado en eso de que se está censurando. No está en riesgo el derecho a la libertad de expresión”, aseguró, aunque consideró necesario fortalecer la autorregulación de los medios de comunicación.

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados. ı Foto: Cámara de Diputados

‘Quieren censurar a todos los medios de comunicación’: PRI

En contraste, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, acusó que Morena busca controlar la información que recibe la ciudadanía mediante los nuevos lineamientos.

“Quieren que el gobierno decida qué escucha el pueblo, qué ve el pueblo y qué opiniones aprecia el pueblo; quieren censurar a todos los medios de comunicación y callar a los periodistas”, afirmó.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Moreira Valdez sostuvo que el proyecto prevé multas desproporcionadas y lo calificó como un reglamento inconstitucional que vulnera el derecho de las audiencias a recibir información.

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cehr