PRI acusa intento de censura a medios con nuevos lineamientos sobre derechos de audiencias

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que otorgan al Estado facultades que podrían derivar en mecanismos de censura y control sobre los medios de comunicación.

A través de un pronunciamiento, el legislador sostuvo que la discusión sobre las nuevas disposiciones no debe verse como un asunto meramente administrativo, sino como una decisión que modifica la relación entre el Estado, los medios y la ciudadanía.

Moreira aseguró que el proyecto concentra atribuciones en una autoridad administrativa para intervenir en aspectos relacionados con los contenidos informativos, lo que, a su juicio, pone en riesgo principios fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, el pluralismo y la independencia de los medios.

El diputado priista cuestionó la posibilidad de que una autoridad determine cuándo un contenido puede considerarse falso, descontextualizado o incorrecto, al afirmar que “en una democracia, el gobierno no debe convertirse en el árbitro de la verdad”, pues ello podría afectar el debate público y la libre circulación de ideas.

Cuidar la #democracia significa defender el derecho a la #información , la libertad de #prensa y de #expresión . Alto a la censura y la represión. No a la dictadura.



Aquí mi postura👇🏼 https://t.co/HX63OvVgmG pic.twitter.com/5ex6537aal — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) July 29, 2026

Asimismo, manifestó su preocupación por los cambios que, dijo, podrían convertir los códigos de ética de los medios de comunicación en instrumentos sujetos a supervisión y sanción gubernamental, cuando su función debe ser la autorregulación profesional.

En el mismo sentido, advirtió sobre un eventual debilitamiento de la independencia de las defensorías de las audiencias, al señalar que fueron creadas para representar a los ciudadanos frente a los medios y no para quedar subordinadas a una autoridad administrativa.

El legislador también expresó inquietud por las sanciones previstas en los lineamientos y por la posibilidad de que los procedimientos de queja puedan utilizarse como mecanismos de presión contra periodistas y comunicadores.

Durante su posicionamiento, Moreira sostuvo que la historia demuestra que las democracias se debilitan cuando el poder público concentra facultades para controlar la información o limitar la crítica, por lo que hizo un llamado a preservar la independencia de los medios de comunicación.

Finalmente, afirmó que defender la libertad de expresión implica garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse, opinar y participar en la vida pública, y reiteró su rechazo a cualquier medida que, desde su perspectiva, pueda traducirse en censura o restricción al ejercicio periodístico.

#Morena quiere controlar lo que veas, escuches y pienses. Dejo mi opinión al respecto.



Morena es una calamidad y atenta contra el pueblo. pic.twitter.com/yNqkfiL7jw — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) July 29, 2026

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